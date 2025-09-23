Actualité
Jean-Michel Aulas, ex-président de l’OL. (Photo Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Municipales 2026 à Lyon : déjà adoubé par la droite, Aulas obtient le soutien de Renaissance

  • par Vincent Guiraud

    • Gabriel Attal, patron du parti Renaissance, a annoncé ce lundi soutenir la candidature de Jean-Michel Aulas pour les municipales de mars 2026 à Lyon. Un soutien de poids pour un candidat qui n'est toujours pas officiellement candidat.

    C'est un nouveau soutien de poids pour Jean-Michel Aulas. Dans un tweet ce lundi 22 septembre sur ses réseaux sociaux, Gabriel Attal, patron du parti présidentielle Renaissance, a annoncé son soutien à l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, qui se déclarera officiellement candidat ce vendredi 26 mars à Lyon.

    Après avoir reçu il y a quelques jours le soutien de la droite et avoir été adoubé par l'homme fort de la droite locale, Laurent Wauquiez, Aulas va donc se lancer dans la course comme le principal adversaire du maire sortant Grégory Doucet.

    Aulas "a toutes les qualités pour être un grand maire de Lyon"

    "Nous avons décidé de rejoindre la dynamique de rassemblement initiée par Jean-Michel Aulas, avec Thomas Rudigoz", référent local du parti macroniste, a fait savoir M. Attal sur le réseau social X. L'ancien président emblématique de l'Olympique lyonnais a promis début septembre d'officialiser bientôt sa candidature "sans étiquette", après avoir obtenu le retrait de celle du maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, sous l'égide de M. Wauquiez.

    A lire aussi : Municipales 2026 : Aulas, candidat dans "quelques jours", scelle une alliance avec Pierre Oliver

    Cependant, Les Républicains doivent encore formellement lui accorder l'investiture officielle du parti lors d'une réunion de leur commission nationale d'investiture à Paris mardi en fin de journée - qui tranchera aussi le cas de la métropole de Lyon et de plusieurs communes voisines dont Vénissieux.

    "Loin des querelles partisanes, c'est une démarche d'apaisement pour les Lyonnais, et d'ambition pour Lyon que nous initions aujourd'hui avec Jean-Michel Aulas", qui a "toutes les qualités pour être un grand maire de Lyon", a ajouté M. Attal.

    Aulas et Rudigoz en déplacement de campagne ce mardi

    Outre une "concordance de nos visions sur les questions de sécurité, de développement économique, de l'attractivité de la ville", M. Aulas "nous a donné satisfaction" sur "deux points qui étaient très importants pour nous: la transition écologique et la lutte contre les inégalités", a précisé à l'AFP l'ex-député lyonnais Thomas Rudigoz.

    "Nous serons associés à la gouvernance de la campagne" a-t-il ajouté, précisant que lui-même serait tête de liste dans le 5e arrondissement de Lyon. Thomas Rudigoz et Jean-Michel Aulas seront d'ailleurs en campagne ce mardi matin sur le marché du point du jour, pour ce qui sera le premier déplacement de campagne de l'ancien boss de l'OL à Lyon.

    Les soutiens à Jean-Michel Aulas se sont accéléré ces derniers jours avec également ceux de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) et du parti Horizons de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. JMA doit officiellement lancer sa campagne vendredi lors d'une première réunion publique à Lyon au H7, dans le quartier de Confluence.

    Lire aussi : Aulas, principal adversaire de Doucet ? "On verra quand il s'agira de propositions", répond le maire de Lyon

