Actualité
(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lyon : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026

  • par La rédaction avec AFP

    • Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 à Lyon et dans toute la France.

    Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement Sophie Primas à l'issue du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté un décret fixant ces dates en Conseil des ministres, a-t-elle précisé. Ces élections municipales marqueront en particulier l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille.

    La réforme votée début juillet par le Parlement va conduire à un système de double élection, et donc deux urnes, l'une pour élire les conseillers municipaux - lesquels élisent ensuite le maire - l'autre pour élire ceux de l'arrondissement.

    Elle met un terme pour les trois grandes villes au mode de scrutin instauré par la "loi PLM" en 1982: les électeurs à Paris, Lyon et Marseille votaient jusqu'alors dans chaque arrondissement ou secteur pour une liste de conseillers, les élus du haut de la liste siégeant à la fois au conseil d'arrondissement/secteur et au conseil de la mairie centrale.

    À Lyon, il faudra voter trois fois puisque l'élection métropolitaine devrait concorder avec les élections municipales.

    à lire également
    "On ne peut pas voter la confiance" : Grégory Doucet veut un Premier ministre de gauche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 13:56
    "On ne peut pas voter la confiance" : Grégory Doucet veut un Premier ministre de gauche 13:11
    Reportage : une ferme gérée par la Métropole de Lyon pour plus d’autonomie et de “justice alimentaire” 12:31
    Positif au cannabis, ce conducteur de Mercedes intercepté par les gendarmes du Rhône à 202 km/h 12:25
    bus TCL
    Lyon : les TCL dévoilent leur nouvelle offre de bus nocturnes 11:48
    d'heure en heure
    Cambriolage Pixabay
    Villefranche : un cambrioleur surpris frappé par des habitants et condamné 11:10
    trenitalia lyon paris
    Ligne Paris-Lyon-Marseille  : Trenitalia double sa capacité le 30 et 31 août 11:06
    Lyon plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi annonce Grégory Doucet 10:37
    Lyon : un élu bloqué au Mexique depuis six mois après la naissance de ses enfants par GPA 09:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mercredi 09:11
    Lyon : une fillette de 5 ans secourue par les pompiers, sa mère placée en garde à vue 08:47
    Orages violents : plus de 3200 impacts de foudre dans la région ce mardi 08:22
    Vénissieux : une adolescente de 15 ans meurt après une chute du 4e étage 07:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut