Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2025

C'est le plus grand concours de vulgarisation scientifique ouvert aux 5 000 doctorants du pôle Lyon-Saint-Étienne, site majeur du doctorat en France.

Des années de recherche pour trois minutes de présentation. C'est le défi fou lancé aux apprentis (enseignants) chercheurs qui ont travaillé pendant trois ans sur un sujet de recherche, une thèse, en vue d’obtenir le diplôme de docteur, le plus élevé des quatre grades universitaires en France et le plus haut diplôme universitaire reconnu en France et à l’étranger.

Ma Thèse en 180 secondes est un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

3 minutes, 12 doctorants, 2 gagnants

L'édition 2025 de l'Université de Lyon se tient jeudi 20 mars à 18h, au Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon (90 rue Pasteur, Lyon 7e). L'entrée est gratuite sur réservation.

Les deux candidats sélectionnés - l'un par le jury, l'autre par le public - seront qualifiés pour les épreuves nationales du concours qui se dérouleront en deux étapes :

une phase de séléction régionale entre avril et mi-mai 2025

le 17 juin pour la finale nationale avec les 16 candidats sélectionnés

Une finale internationale se déroulera à l'automne 2025. Les lauréats des différents pays participant au concours Ma thèse en 180 secondes seront départagés par un jury prestigieux lors de la finale internationale en automne 2025.

