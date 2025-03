C'est l'objet de l'une des 12 thèses qui sera vulgarisée lors du concours Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon le 20 mars prochain

Victor Boschetti est doctorant à l'université Claude Bernard Lyon 1, Centre international de recherche en infectiologie (CIRI), équipe HepVir (hépatites virales).

La thématique de son sujet de thèse porte sur l'infectiologie, l'interaction hôte-pathogène et la virologie.

Intitulé de son sujet de thèse :



Investigation du rôle de facteurs cellulaires dans la biogenèse des ARNs du virus de l'hépatite B



L'objet de sa thèse :

Ma thèse consiste à identifier l’ensemble des protéines qui interagissent avec les ARNs du virus de l’hépatite B. Le but est ensuite de dégrader chacune des protéines à l’aide de ciseaux moléculaires, pour identifier celles essentielles à la réplication du virus. Cela permettrait alors de développer de nouvelles approches thérapeutiques.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Je suis passionné par la virologie, ce qui m’attire plus particulièrement c’est la course à l’armement qui se fait entre un virus et la cellule qu’il infecte. Mon sujet de thèse est parfaitement dans ce thème. Je trouve aussi grisant que de nouvelles découvertes puissent avoir un impact concret sur le développement d’antiviraux contre le virus de l’hépatite B.



