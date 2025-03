C'est l'objet de l'une des 12 thèses qui sera vulgarisée lors du concours Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon le 20 mars prochain.

Noémie Dumont est étudiante à l'université Jean Moulin Lyon 3, laboratoire IHRIM ((Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités).

La thématique de son sujet de thèse est la littérature et l'histoire de l’Espagne du Siècle d’Or.

Intitulé de votre sujet de thèse

Le jeu d’échecs dans l’Espagne de la première modernité (1475-1575)

L’objet de sa thèse :

J’étudie des ouvrages espagnols qui enseignent le jeu d’échecs et sa symbolique à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. À cette période, les règles du jeu évoluent par rapport au Moyen Âge ; en parallèle, le développement de l’imprimerie facilite la publication de livres et donc la diffusion des nouvelles règles et des nouveaux imaginaires qu’on prête au jeu.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Même si l’histoire du jeu en lui-même importe, je voulais surtout étudier l’histoire de ses représentations. Un jeu plonge toujours le joueur dans un univers particulier ; pour le jeu d’échecs, c’est principalement l’amour, la guerre ou la société idéale. Ces métaphores révèlent un tas de choses sur la société et les mentalités de l’époque.



