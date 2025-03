C'est l'objet de l'une des 12 thèses qui sera vulgarisée lors du concours Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon le 20 mars prochain.



Salomé Vignon, étudiante en psychologie à l'université Lyon 2, Pôle de psychologie sociale (Pôps).

La thématique de son sujet de thèse porte sur la psychologie, la qualité de vie, le vécu des patients et des familles et les relations médecin/patient/proche.

Intitulé de son sujet de thèse :

Vécu et enjeux psychosociaux de la vie quotidienne des membres des familles atteintes de Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 1

L’objet de sa thèse :

Le but de ma thèse est de comprendre le vécu des personnes porteuses de Néoplasie endocrinienne multiple de type 1 (NEM1) et de leur famille. J’aimerais aussi saisir l’importance de la relation médecin/patient/proche dans le vécu de la maladie parle malade et sa famille. Cela me permettra de voir les impacts que cette relation peut avoir sur la perception de la maladie des patients (le fait de se sentir malade ou en bonne santé) et sur les dynamiques familiales.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Je n’ai pas vraiment choisi ce thème, il m’a été proposé par mes directrices de thèse, mais je m’y suis tout de suite plus ! J’espère que mon travail permettra d’aider au moins un patient ou un proche dans sa vie quotidienne ou le personnel hospitalier dans la prise en charge psychosociale des familles touchées par cette maladie.



