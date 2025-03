Lyon : ils agressent et volent un jeune dans le parking de la Part-Dieu 

Deux jeunes de 15 et 16 ans ont été arrêtés après avoir agressé et volé un autre adolescent dans le parking du centre commercial de la Part-Dieu mercredi 5 mars.

Alors qu’il se trouvait dans l’un des parkings du centre commercial de la Part-Dieu mercredi 5 mars, un jeune de 16 ans a été agressé par deux individus. Ils lui ont alors volé son téléphone portable ainsi que ses AirPods avant de prendre la fuite, rapportent nos confrères du Progrès.

Les deux suspects ont finalement été identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance et arrêtés en possession des objets dérobés. Les deux jeunes de 15 et 16 ans ont reconnu les faits et avoué avoir filmé la scène de l’agression. L’exploitation de leurs téléphones a confirmé leurs dires. Ils ont été présentés à un juge des enfants vendredi 7 mars pour extorsion aggravée.