Salomé Vignon, doctorante lyonnaise en psychologie

Salomé Vignon, étudiante en psychologie à l'université Lyon 2, participe à Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2025.

Salomé Vignon, étudiante en psychologie à l'université Lyon 2, Pôle de psychologie sociale (Pôps).

La thématique de son sujet de thèse porte sur la psychologie, la qualité de vie, le vécu des patients et des familles et les relations médecin/patient/proche.

Son parcours en 5 dates :

2016 : Obtention de son bac littéraire

2019 : Obtention de sa licence de psychologie

2021 : Obtention de son master de psychologie

2023 : Début de sa thèse

2025 : Début de sa troisième année de thèse Les prises de parole se passent bien, mais sont très stressantes. Je décide de m’inscrire au concours MT180 pour retrouver de l’aisance à l’oral lorsque je suis devant un public.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

J’aborde ce concours comme un défi personnel pour contrer ma timidité et mon stress lors de prises de parole en public et en prévision de la soutenance de thèse. Ce concours est aussi l’occasion de rendre plus compréhensible mon travail à ma famille, mes amis et surtout ma petite sœur qui me demande encore ce que je fais au travail après trois ans de thèse.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Pour ne pas mentir, avec un peu d’appréhension et de stress, mais aussi une véritable envie de me surpasser sur scène. J’ai hâte de revoir les doctorants avec qui j’ai fait les formations et qui ont été sélectionnés. J’ai aussi vraiment hâte d’avoir les retours de mes proches sur ma présentation.

