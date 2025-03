Cécile Luc, doctorante lyonnaise en écotoxiologie

Cécile Luc, doctorante en écotoxicologie à l'université Lyon 1, participe à Ma Thèse en 180 secondes 2025.

Cécile Luc étudie à l'Université Claude Bernard Lyon 1, dans l'entreprise BIOMAE (Biomonitoring Aquating Environment) et au Laboratoire INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).

La thématique de son sujet de thèse est l'écotoxiologie, c’est-à-dire l’étude des contaminants chimiques dans l’environnement et leurs effets sur le vivant.

Son parcours en 5 dates :

2014 : Baccalauréat S, spécialité Maths

2017 : réorientation après 2 années de classe préparatoire intégrée en Physique-Chimie et 1 année en école d’ingénieur

2021 : diplômée d’un master en Ecotoxicologie de l’Université de Bordeaux

2022 : premières expériences professionnelles (professeure de Physique-Chimie en Lycée, Ingénieure d’études en écotoxicologie à l’INRAE)

2023 : démarrage de la thèse à l’Université Claude Bernard Lyon 1



Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Participer à MT180s partait d’une simple curiosité « de quoi suis-je capable ? ». C’est finalement osé de vulgariser l’objet de 3 ans de travail en 3 minutes. Et j’ai en fait beaucoup aimé l’exercice. Alors j’espère l’amener le plus loin possible car c’est une nouvelle façon de prendre la parole, et ce face à un public différent des conférences scientifiques habituelles.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

C’est la finale locale, mais ce n’est que le début du concours. Le plus important est que l’auditoire comprenne mon sujet. Et si les spectateurs apprécient la façon dont je l’ai présenté, alors je serai d’autant plus contente.

