Noémie Dumont est doctorante lyonnaise en études hispanophones

Noémie Dumont, doctorante en études hispanophones, participe à Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2025.

Noémie Dumont est étudiante à l'université Jean Moulin Lyon 3, laboratoire IHRIM ((Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités).

La thématique de son sujet de thèse est la littérature et l'histoire de l’Espagne du Siècle d’Or.

Lire aussi : Le jeu d’échecs dans l’Espagne de la première modernité (1475-1575)

Son parcours en 5 dates :

2017 : Entrée à l’ENS de Lyon

2018 : Apprend à jouer aux échecs

Mars 2020 : Joue aux échecs en ligne pendant le confinement et me demande d’où vient ce jeu et comment on a bien pu inventer de telles règles

Juin 2020 : Obtention l’agrégation d’Espagnol

Septembre 2021 : Obtention du M2 Études hispaniques de l’ENS de Lyon en poche, début de thèse à l’Université Lyon 3

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

C’est un exercice qui s’apparente à un jeu ! En mode difficile, mais j’ai envie d’y jouer. J’aborde aussi la recherche comme un jeu : un jeu de piste où il faut remonter vers la vérité, indice après indice, où il faut penser à tout. J’aime les défis, et j’ai envie de partager ma partie avec le public.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Avec sérénité et curiosité ! Je suis contente de participer à l’expérience. J’espère surtout m’amuser et vivre de bons moments avec les autres joueurs… euh… candidats ! J’ai hâte de découvrir leurs recherches. Et que le meilleur gagne !

