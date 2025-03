François May, doctorant lyonnais en biomécanique

François May, doctorant en biomécanique à Lyon

François May, doctorant à l'université Gustave Eiffel en biomécanique, participe à Ma Thèse en 180 secondes 2025.

François May étudie sur le site Campus de Lyon Université Gustave Eiffel.La thématique de votre sujet de thèse : Biomécanique

Son parcours en 5 dates :

2017 : Obtention du Baccalauréat Scientifique option Sciences de l’ingénieur

2019 : Intégration de l’ENS Rennes dans le département Mécatronique

2022 : Obtention de l’agrégation de Sciences Industrielles, option ingénierie mécanique

2023 : Stage de Master au LBMC (Laboratoire de Biomécanique et de Mécanique des Chocs)

2023 : Début de ma thèse au LBMC



Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Je souhaite participer à ce concours car je considère que la vulgarisation scientifique est très importante. J’aime beaucoup enseigner et je suis convaincu que savoir vulgariser va m’aider pour enseigner.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Je suis très content d’avoir la chance de faire mon pitch en direct devant un public. Et j’ai hâte de pouvoir discuter avec le public après la session pour parler plus en détails de mes travaux et du doctorat en général.