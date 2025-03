Garance Donzé, étudiante lyonnaise en paléontologie

Garance Donzé, étudiante en paléontologie au Laboratoire de géologie de Lyon, participe à Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2025.

Garance Donzé est doctorante à l'université Claude Bernard Lyon 1, Laboratoire de Géologie de Lyon -Terre Planète Environnement.

La thématique de son sujet de thèse est la paléontologie et les crocodiliens durant le Crétacé.

Lire aussi : Les crocodiliens au Crétacé

Son parcours en 5 dates :

Septembre 2018 : entrée à l’ENS de Lyon en licence de biologie

Mars 2019 : organisation de la sixième édition de Vulgarizators, une grande conférence de vulgarisateurices connues, en tant que vice-présidente.

2021-2022 : réalisation d’un service civique en collège au sein de l’AFEV. J’ai pu y accompagner les élèves dans le dispositif Devoir faits, donner des cours de botanique à des petits groupes de 4 ème , co-encadrer les élèves au sein du club théâtre et être jurée pour le concours d’éloquence du collège.

, co-encadrer les élèves au sein du club théâtre et être jurée pour le concours d’éloquence du collège. Juin 2023 : obtention de l’agrégation de Sciences de la vie, de la Terre et de l’Univers suite à un Master 2 d’enseignement.

Septembre 2025 : début de sa thèse, suite à un Master 2 de biologie.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Plusieurs choses m’y ont poussées ! J’ai envie de faire de la vulgarisation depuis très longtemps et j’ai fait du théâtre et de l’improvisation le format de Ma thèse en 180 secondes me convenait donc très bien !

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Je suis assez surexcitée ! Je vais y aller à fond et j’espère que ma prestation plaira et fera suffisamment rêver les gens pour leur donner envie de faire de la paléontologie !

Lire aussi : Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2025