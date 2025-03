Virgile Daunay, doctorant lyonnais en sciences de la vie, participe à Ma thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2025.

Virgile Daunay est doctorant à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, laboratoire dynamique du langage, Lyon et Equipe ENES, CNRL, Saint-Etienne.

La thématique de son sujet de thèse est la bioacoustique.

Son parcours en 5 dates :

29 octobre 1998 : je produis mes premières vocalisations non verbales, à ce stade je n’avais aucune idée que cela allait occuper mes journées quelques années plus tard…

1ᵉʳ juin 2019, mon intérêt pour la biologie et le comportement animal me mène à obtenir une licence en Biologie des Organismes, Écologie et Éthologie

7 janvier 2021 : découverte de la bioacoustique en étudiant les vocalisations des corbeaux Freux à Strasbourg lors de mon stage de master 2 en éthologie

1 novembre 2022 : après avoir validé un second master 2 en Bioacoustique, j’entame ma thèse sur les vocalisations non verbales à Saint-Étienne.

20 mars 2025 : je raconterai ma thèse en moins 3 minutes après 2 ans et demi de réflexions

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours « Ma thèse en 180 secondes » ?

L’exercice de vulgarisation et plus généralement de médiation est essentiel en ces temps incertains. Ce concours est une opportunité de raconter l’histoire de ma thèse, sa méthodologie et mes réflexions, tout en prenant du recul sur mon travail.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Je suis très content d’être déjà arrivé à cette phase et de pouvoir partager mon travail en direct ! L’idée est de profiter de cette expérience et de la partager avec les autres doctorant.es selectioné.es et leurs super sujets ! Bon, après c’est certain que le cœur s’emballera le jour J.



