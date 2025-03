C'est l'objet de l'une des 12 thèses qui sera vulgarisée lors du concours Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon le 20 mars prochain.

Virgile Daunay est doctorant à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, laboratoire dynamique du langage, Lyon et Equipe ENES, CNRL, Saint-Etienne.

La thématique de son sujet de thèse est la bioacoustique.

Lire aussi : Le portrait de Virgile Daunay, doctorant lyonnais en sciences de la vie

Intitulé de son sujet de thèse :

Les vocalisations non verbales humaines : le chainon manquant ? Étude des mécanismes et des fonctions du contrôle vocal dans une perspective évolutive

L’objet de sa thèse :

Ma thèse explore les formes et fonctions des vocalisations non verbales humaines, comme les rires, les grognements ou les cris, et cherche à comprendre comment et pourquoi nous, êtres humains, pouvons les contrôler pour influencer nos interactions sociales.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Je trouve fascinant d’étudier ces vocalisations qui pourraient marquer le lien entre les vocalisations produites par les autres animaux et notre parole articulée si complexe. C’est l’opportunité d’apporter une pierre à notre compréhension des origines du langage humain. Mais, c’est aussi parce que c’est drôle d’étudier des vocalisations comme le rire !



Lire aussi : Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2025