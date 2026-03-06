Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "montrer que la science peut éclairer des enjeux profondément humains"

Elodie Corvaisier, doctorante en sciences économiques, participe à Ma Thèse en 180 secondes-Université de Lyon 2026.

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

Nous vous présentons les 14 candidats de la finale lyonnaise.

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1. IRL REHABS et Laboratoire De Biométrie Et Biologie Evolutive (LBBE)

Thématique de son sujet de thèse : Normes sociales de genre, déplacements forcés et transformation des croyances dans des contextes de crise humanitaire.

Intitulé de son sujet de thèse : Déplacements forcés et perception des normes sociales de genre néfastes : évidence d’une expérience de terrain au Burkina Faso.

L’objet de sa thèse en 3 lignes : Ma thèse étudie comment les déplacements forcés, suite aux attaques terroristes, influencent les normes sociales liées au genre (mariage forcé et pratique des mutilations génitales féminines) au Burkina Faso. Elle analyse le décalage entre ce que les individus pensent personnellement et ce qu’ils croient être l’opinion collective. Ce décalage peut freiner les changements de normes sociales ; comprendre ces perceptions permet d’identifier des leviers pour réduire des pratiques néfastes sur les petites filles au Sahel

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Je m’intéresse au pouvoir des normes sociales sur nos choix de vie. Dans certains contextes, elles déterminent des trajectoires irréversibles, notamment pour les filles dès l’enfance. Comprendre comment elles évoluent est essentiel pour accompagner des transformations sociales durables.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?

Pour rendre ma recherche compréhensible par tous, y compris ma famille (mes grands-mères). C’est une occasion unique de donner une voix à des réalités souvent invisibles et de montrer que la science peut éclairer des enjeux profondément humains. C’est aussi un défi stimulant pour apprendre à raconter la science autrement.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Avec enthousiasme, mais aussi avec conviction. C’est une opportunité de porter sur scène des réalités souvent invisibles. Je la vois comme un moment de partage, de transmission et d’engagement.

