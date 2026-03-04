Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "être chercheuse implique de partager ses connaissances"

Inès Torres Auré, doctorante en géologie, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

Nous vous présentons les 14 candidats de la finale lyonnaise.

Inès Torres Auré, doctorante en géologie, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Thématique de son sujet de thèse : Sciences Planétaires et Exobiologie

Intitulé de son sujet de thèse : Enregistrement sédimentaire de l'ancien Mars (Noachien).

L’objet de sa thèse en 3 lignes : Ma thèse étudie les environnements sédimentaires de Mars il y a environ 4 milliards d’années et les processus d’altération des roches liés à l’eau. Elle contribue à la préparation de la mission robotisée européenne ExoMars, qui amarsira en 2030 pour explorer des dépôts sédimentaires anciens, cibles privilégiées pour la recherche de biosignatures.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

J’ai toujours été passionnée par l’astrophysique, l’exploration spatiale et la grande question des origines de la vie sur Terre. Étudier Mars, c’est un moyen de remonter le temps et étudier des archives plus anciennes que les plus vieilles roches terrestres.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?

Je voulais m’entraîner à vulgariser ma thèse pour l’expliquer facilement à ma famille et mes amis. Pour moi, être chercheuse implique aussi de partager ses connaissances avec le plus grand nombre.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

C’est assez stressant… mais je vais essayer de m’amuser sur scène, et j’ai surtout hâte de retrouver les autres finalistes rencontrés lors de la formation.

Son parcours en 5 dates :

Septembre 2018 : j’intègre l’École des Mines de Saint-Etienne pour suivre une formation d’ingénieure civile des Mines, spécialisée en aérospatiale.

Octobre 2019 : je pars pour un échange de six mois au Japon, à l’Université Kyutech, où je rejoins une équipe de recherche fabriquant des CubeSats (petits satellites cubiques de 10cm).

Octobre 2020 : je rejoins le Master d’Astrophysique à l’Université Sapienza de Rome, j’y réalise mon stage de fin d’études avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) sur la caractérisation minéralogique des laves basaltiques du bassin Apollo, site d’alunissage du lander chinois Chang’e-6.

Septembre 2021 : je travaille pendant deux ans à l’ESA commeGraduate Trainee aux Pays-Bas. J’y rejoins l’équipe scientifique de la mission ExoMars, pour préparer les opérations du premier rover européen qui amarsira en 2030.

Octobre 2023 : je commence ma thèse au Laboratoire de Géologie de Lyon !

