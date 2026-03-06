La boucherie "El Wafaa" (3e), située à Lyon, fait l'objet d'une fermeture administrative pour "manquements graves aux règles d'hygiène".

La boucherie "El Wafaa", située dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône pour "manquements graves aux règles d'hygiène" Cette fermeture fait suite à un contrôle sanitaire mené le 5 mars. L'établissement avait déjà fait l'objet d'une fermeture administrative l'année passée.

"Une menace importante pour la santé des consommateurs"

La présence importante de nuisibles, dont des blattes, dans l'établissement a été constatée par l'agent en charge du contrôle. La présence de denrées "impropres à la consommation", ainsi que des mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées ont également été relevées. L'arrêté préfectoral évoque "une méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène du personnel" et l'absence de dispositifs permettant de se laver les mains dans de bonnes conditions d'hygiène.

Compte tenu de ces faits qui constituent "une menace importante pour la santé des consommateurs", l'établissement sera contraint de fermer jusqu'à sa mise aux normes. Parmi la longue liste de mesures correctives à appliquer, la préfecture demande notamment à la boucherie d'équiper ses locaux de production d'un lave-mains à commande hygiénique, de cesser la maturation des viandes en l'absence de maîtrise du process et d'équipements adaptés et de renforcer son plan de lutte contre les nuisibles.

