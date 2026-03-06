La police intervient dans un lycée près de Lyon après une menace d'attentat

Un message publié sur les réseaux sociaux menaçait d'un attentat terroriste dans un lycée situé dans la métropole de Lyon.

La police est intervenue jeudi 5 mars au collège Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu dans la métropole de Lyon. Un parent d'élève a alerté les forces de l'ordre mercredi indiquant que sa fille avait lu un message menaçant d'un attentat dans l'établissement le lendemain indique actuLyon.

Une opération de contrôle a été menée jeudi à l'arrivée des élèves entre 7 h 30 et 8 h 15 afin de fouiller les sacs. D'autres fouilles ont également été menées au cours de l'après-midi selon nos confrères. Le dispositif a été levé sans qu'aucun élément n'indiquant la préparation d'un attentat n'a été détecté.

Une enquête a néanmoins été ouverte.