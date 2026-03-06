Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

La police intervient dans un lycée près de Lyon après une menace d'attentat

  • par Nathan Chaize

    • Un message publié sur les réseaux sociaux menaçait d'un attentat terroriste dans un lycée situé dans la métropole de Lyon.

    La police est intervenue jeudi 5 mars au collège Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu dans la métropole de Lyon. Un parent d'élève a alerté les forces de l'ordre mercredi indiquant que sa fille avait lu un message menaçant d'un attentat dans l'établissement le lendemain indique actuLyon.

    Une opération de contrôle a été menée jeudi à l'arrivée des élèves entre 7 h 30 et 8 h 15 afin de fouiller les sacs. D'autres fouilles ont également été menées au cours de l'après-midi selon nos confrères. Le dispositif a été levé sans qu'aucun élément n'indiquant la préparation d'un attentat n'a été détecté.

    Une enquête a néanmoins été ouverte.

    à lire également
    Blattes, denrées "impropres"... une boucherie du centre-ville de Lyon fermée d'urgence par la préfecture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Blattes, denrées "impropres"... une boucherie du centre-ville de Lyon fermée d'urgence par la préfecture 18:28
    BD : Virginie Ollagnier et Yan Le Pon sur les traces des héroïnes de l’Escadron bleu 18:19
    Produits d'hygiène
    Les Restos du Cœur renouvellent leurs collectes de produits d'hygiène dans les pharmacies du Rhône 18:02
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli fait des propositions pour l'agriculture 17:56
    police lyon faits divers
    La police intervient dans un lycée près de Lyon après une menace d'attentat 17:55
    d'heure en heure
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales : A Villeurbanne, "Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances de réussir" selon Cédric Van Styvendael 17:34
    À Lyon, le chantier du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud est lancé 17:01
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : "le plus gros rasso BMW" interdit par la préfecture du Rhône 17:01
    Guerre en Iran : entre aspirations démocratiques et critiques d'une "guerre coloniale", les Iraniens de Lyon divisés 16:44
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : placement en détention requise contre deux nouveaux suspects 16:33
    Trop c'est trop, des collégiens se rebellent contre la surconsommation 16:32
    police Lyon
    Lyon : dix gardes à vue et un bar fermé après une opération de police dans les 3e et 7e arrondissements 16:25
    Exposition à la galerie Jean-Louis Mandon : paysages à fleur de peau 15:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut