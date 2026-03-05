Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "une porte d’entrée pour permettre des questionnements"

Margot Coisnon, doctorante en génie des procédés, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

Nous vous présentons les 14 candidats de la finale lyonnaise.

Margot Coisnon, doctorante en génie des procédés, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Établissement : INSA Lyon et INRAE

Thématique de son sujet de thèse : Hydrologie, épuration par le sol

Intitulé de son sujet de thèse : Amélioration de l’efficacité des tranchées d’infiltration des eaux usées traitées à partir de broyat de bois.

L’objet de sa thèse en 3 lignes : Dans ma thèse, j’étudie l’infiltration des eaux usées traitées en sortie de station d’épuration. Pour cela, je m’intéresse en particulier à l’apport de broyat de bois sur les sols. J’essaie de comprendre s’il permet de maintenir les performances d’infiltration et d’épuration des sols dans le temps.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

J’ai choisi ce thème suite au stage que j’ai mené à INRAE en 2023 dans le cadre de ma formation d’ingénieure. J’ai pu découvrir l’hydrologie qui a suscité mon intérêt et m’a donné envie d’évoluer dans ce domaine.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?

J’aime beaucoup l’idée d’exposer et de partager le sujet sur lequel je travaille à un public extérieur au domaine. J’espère pouvoir intéresser des personnes et faire naître des conversations plus profondes à la suite de mon pitch. Finalement, je vois ces 180 secondes comme une porte d’entrée pour ensuite permettre d’enclencher des discussions et questionnements plus spécifiques sur le sujet.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

J’ai hâte de découvrir les présentations des personnes avec qui j’ai pu échanger lors des formations. Enfin, je suis contente de pouvoir présenter mon sujet de thèse et je tenterai de partager l’intérêt que je lui porte lors de cette finale.

Son parcours en 5 dates :

2019 : Baccalauréat S, spécialité Maths

2019 - 2021 : Classe prépa maths-physique

2021-2024 : Diplôme d’ingénieure eu génie des procédés

2023 : Stage en hydrologie à l’INRAE

2024 : Début de la thèse

