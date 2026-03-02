Actualité
Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "la vulgarisation est un merveilleux outil d’information"

  • par Guillaume Lamy

    • Aurélie Guinot, doctorante en sciences, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

    Etablissement : université Claude Bernard Lyon 1

    Thématique de son sujet de thèse : cancérologie

    Intitulé de son sujet de thèse : rôle de la Netrine 1 dans la dynamique des états cellulaires dans les cancers pédiatriques

    L’objet de sa thèse : j’étudie le rôle d’une protéine appelée Netrine 1 dans l’agressivité et les mécanismes de résistance aux traitements des cellules cancéreuses de certains cancers de l’enfant.

    Pourquoi avoir choisi ce thème ?
    J’ai eu la chance de pouvoir suspendre mon activité de cancérologue pédiatre pour consacrer trois années à la recherche dans ce domaine. J’ai intégré l’équipe mort cellulaire et cancers pédiatriques du centre de cancérologie de Lyon, afin d’étudier les mécanismes de résistance au traitement dans les cancers pédiatriques. C’est une merveilleuse opportunité professionnelle et aussi humaine.

    Pourquoi souhaitez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?
    Je trouve que ce concours est un très bel exercice d’expression orale. Je pense que la vulgarisation est un merveilleux outil de communication et d’information, qui doit être valorisé particulièrement à notre époque. C’est un apprentissage qui me servira à la fois en tant que scientifique mais aussi en tant que médecin.

    Comment appréhendez-vous cette finale ?
    Avec beaucoup d’excitation et d’enthousiasme ! Je suis très heureuse de pouvoir participer à cet événement mythique que représente Ma Thèse en 180 secondes. C’est un beau défi et un moment de partage, j’ai hâte de m’y confronter.

    Son parcours en 5 dates :
    2016-2020: internat de pédiatrie à Strasbourg
    2021: diplôme d’état de Docteur en médecine
    2022: Diplôme inter universitaire d’oncologie pédiatrique
    2022: Master de science, biologie du cancer
    2024: 1ère année de doctorat en sciences au centre de cancérologie de Lyon

