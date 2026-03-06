La Ville de Lyon vient de lancer les travaux du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud, dans le 8e arrondissement. Cet équipement public, attendu pour 2027, doit renforcer l’offre sportive et culturelle d'un quartier en pleine transformation.

Une nouvelle étape s’ouvre dans la transformation du quartier Mermoz. La Ville de Lyon a officiellement lancé le chantier du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud, un équipement public destiné à renforcer l’offre de proximité pour les habitants du 8e arrondissement.

Ce projet s’inscrit dans le vaste programme de renouvellement urbain engagé depuis près de vingt ans dans le quartier, marqué notamment par la démolition de l’autopont et l’aménagement de l’avenue Jean-Mermoz. Aux côtés de la reconstruction des groupes scolaires Louis-Pasteur et Olympe-de-Gouges, la municipalité souhaite désormais créer un lieu ouvert et polyvalent, capable d’accueillir à la fois des activités sportives, culturelles et associatives.

Un bâtiment de 2 750 m2

Le futur bâtiment, conçu par l’agence Hérault Arnod Architecture, développera environ 2 750 m² de surface. Il comprendra notamment une salle de spectacles modulable de 150 places, des espaces dédiés à la musique et aux arts visuels, une salle polyvalente pour les associations, ainsi qu’un secteur dédié aux jeunes. Côté sport, un gymnase, un dojo et une salle de danse sont également prévus.

La Ville décrit un projet pensé comme un "pavillon de bois dans un écrin de verdure", intégrant des matériaux biosourcés et une conception bioclimatique. Les arbres existants du site, notamment les sophoras, seront conservés et intégrés à l’aménagement.

Inscrite au plan pluriannuel d’investissement depuis 2021, l’opération représente un coût de 13,9 millions d’euros, avec une participation de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Le chantier doit durer environ 18 mois, pour une livraison prévue au troisième trimestre 2027. Le site accueillera ensuite une nouvelle MJC, appelée à proposer une programmation sportive et culturelle pensée avec les habitants du quartier.