Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)

Lyon : "le plus gros rasso BMW" interdit par la préfecture du Rhône

  • par Nathan Chaize

    • La préfecture du Rhône interdit un rassemblement automobile dédié aux BMW prévu samedi 7 mars autour de Lyon mais dont l'heure et le lieu exacts restent pour l'heure inconnus.

    "Dernier rasso avant la 3e guerre mondiale." Sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs jours, le compte "Rasso.69" fait la promotion d'un rassemblement automobile dédié à la marque allemande BMW prévu le samedi 7 mars. "Le plus gros rasso BMW de Lyon" promettent les organisateurs.

    Un millier de véhicules rassemblés lors d'une précédente édition

    L'heure et le lieu exacte est bien entendu tenu secret. Pour autant, la préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant "la tenue de tout rassemblement automobile de personnes et de véhicules autres que ceux légalement déclarés ou autorisés".

    Les services de l'État justifient cette décision considérant que "ce type de rassemblements automobiles qui réunit habituellement un nombre conséquent de véhicules et de personnes, donne lieu à des troubles importants à l’ordre public et à la sécurité publique : "drifts" (dérapages) et "burnout" (accélération sur place pour faire chauffer les pneus) dangereux pour les spectateurs, ou courses de vitesse sur les axes routiers avec de grands excès de vitesse constatés par des procès-verbaux entre autres".

    La préfecture met par ailleurs en avant les dérapages survenus lors de précédent rassemblements automobiles non-déclarés comme lorsque des courses sur routes ouvertes ont été effectuées entre Bron et l'Ain le 28 décembre 2024. Aussi, "mille véhicules" s'étaient rassemblés lors d'une précédente édition du "rasso xbimmer", faisant craindre une telle affluence à l'occasion de ce "rasso xbimmer 3".

    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales : A Villeurbanne, "Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances de réussir" selon Cédric Van Styvendael

