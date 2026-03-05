Actualité
RFID ondes
Image générée par ChatGPT

Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "une expérience de vulgarisation qui oblige à penser en termes simples les concepts complexes"

  • par Guillaume Lamy

    Romain Borgna, doctorant en génie des procédés, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

    Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

    Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.
    Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

    Nous vous présentons les 14 candidats de la finale lyonnaise.

    Romain Borgna, doctorant en génie des procédés, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

    Établissement : Ecole Centrale de Lyon, au sein du laboratoire Ampère

    Thématique de son sujet de thèse : L’identification radiofréquence (RFID)

    Intitulé de son sujet de thèse : RFID impulsionnelle en contexte multi-étiquette : processus d’anticollision et apprentissage de canal

    L’objet de sa thèse en 3 lignes : Ma thèse vise à améliorer les performances de la technologie RFID en utilisant une nouvelle façon d’émettre les ondes radio pour identifier les objets. Ce changement permet d’augmenter la distance à laquelle on peut interroger les objets, mais nécessite de repenser la manière de lire l’identifiant que les objets nous renvoient.

    Romain Borgna, doctorant en génie des procédés, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

    Pourquoi avoir choisi ce thème ?
    Mon projet étudiant m’avait permis de découvrir la thématique qui m’avait beaucoup plus et, en plus, avec de super encadrants. Cette thèse était l’occasion de revenir à ma discipline de cœur, le traitement du signal, après exploré beaucoup d’autres domaines (notamment en biophysique). Et de retrouver mes encadrants, qui sont toujours aussi bien !

    Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?
    C’est une expérience de vulgarisation qui oblige à penser en termes très simples tous les concepts complexes que l’on manipule au quotidien. J’apprécie beaucoup cette démarche, surtout en tant que futur professeur, en plus du défi personnel que cela représente. Et grâce à ça, ma famille comprend enfin ce que je fais.

    Comment appréhendez-vous cette finale ? 
    Faire sa présentation devant une salle pleine de monde est assez impressionnant. Mais c’est une expérience assez unique dont j’espère pouvoir profiter pleinement. Et puis… Qu’est-ce que 180 secondes à l’échelle d’une vie ? Pas grand-chose ! Il n’y a pas de raison que cela se passe mal !

    Son parcours en 5 dates :
    Septembre 2019 : Entrée à l’Ecole Centrale de Lyon après deux ans de classes préparatoires. Découverte du traitement du signal.
    2020-2021 : Projet étudiant sur la thématique de la RFID, en utilisant des outils de traitement du signal.
    2021-2023 : Double diplôme avec l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Découverte de la biophysique et de la géophysique.
    Avril 2023 : Proposition inattendue pour une thèse prolongeant le projet étudiant de 2020. Choix à faire faire entre traitement du signal et biophysique.
    Octobre 2023 : Début de la thèse en traitement du signal sur le RFID, qui devrait se terminer en octobre 2026.

