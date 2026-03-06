Lyon : dix gardes à vue et un bar fermé après une opération de police dans les 3e et 7e arrondissements

Une vaste opération de police a été menée dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon les 3 et 4 mars dans le cadre du plan de sécurité du quotidien. Bilan : 251 contrôles, 10 gardes à vue et la fermeture administrative d'un bar du cours de la Liberté.

Du 3 au 4 mars, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération "ville sécurité renforcée" dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon, dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Au total, 172 effectifs ont été mobilisés : 137 policiers nationaux, 22 policiers municipaux et 13 agents de contrôle de la RATP.

251 personnes ont été contrôlées par les forces de l'ordre et les contrôleurs des transports. Dix individus ont été placés en garde à vue, pour des faits allant de la détention de tabac de contrebande au vol à l'arraché, en passant par une agression sexuelle et une détention de stupéfiants. 42 infractions ont par ailleurs été verbalisées — dont 17 pour vente à la sauvette et 16 pour stupéfiants — et 11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à disposition de la police aux frontières.

Les saisies comprennent 209 grammes de cannabis, 18 grammes d'herbe et 58 paquets de cigarettes. Une opération anti-fraude menée dans trois commerces a permis de constater l'emploi d'étrangers sans titre, une dissimulation de chiffre d'affaires et des infractions aux règles d'hygiène. Point marquant de l'opération : le "Café d'Algérie", cours de la Liberté dans le 3e arrondissement, a été fermé administrativement pour trois mois pour troubles à l'ordre public, trafic de cigarettes et narcotrafic.