Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : dix gardes à vue et un bar fermé après une opération de police dans les 3e et 7e arrondissements

  • par Nathan Chaize

    • Une vaste opération de police a été menée dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon les 3 et 4 mars dans le cadre du plan de sécurité du quotidien. Bilan : 251 contrôles, 10 gardes à vue et la fermeture administrative d'un bar du cours de la Liberté.

    Du 3 au 4 mars, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération "ville sécurité renforcée" dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon, dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Au total, 172 effectifs ont été mobilisés : 137 policiers nationaux, 22 policiers municipaux et 13 agents de contrôle de la RATP.

    251 personnes ont été contrôlées par les forces de l'ordre et les contrôleurs des transports. Dix individus ont été placés en garde à vue, pour des faits allant de la détention de tabac de contrebande au vol à l'arraché, en passant par une agression sexuelle et une détention de stupéfiants. 42 infractions ont par ailleurs été verbalisées — dont 17 pour vente à la sauvette et 16 pour stupéfiants — et 11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à disposition de la police aux frontières.

    Les saisies comprennent 209 grammes de cannabis, 18 grammes d'herbe et 58 paquets de cigarettes. Une opération anti-fraude menée dans trois commerces a permis de constater l'emploi d'étrangers sans titre, une dissimulation de chiffre d'affaires et des infractions aux règles d'hygiène. Point marquant de l'opération : le "Café d'Algérie", cours de la Liberté dans le 3e arrondissement, a été fermé administrativement pour trois mois pour troubles à l'ordre public, trafic de cigarettes et narcotrafic.

    à lire également
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : "le plus gros rasso BMW" interdit par la préfecture du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, le chantier du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud est lancé 17:01
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : "le plus gros rasso BMW" interdit par la préfecture du Rhône 17:01
    Guerre en Iran : entre aspirations démocratiques et critiques d'une "guerre coloniale", les Iraniens de Lyon divisés 16:44
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : placement en détention requise contre deux nouveaux suspects 16:33
    Trop c'est trop, des collégiens se rebellent contre la surconsommation 16:32
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : dix gardes à vue et un bar fermé après une opération de police dans les 3e et 7e arrondissements 16:25
    Exposition à la galerie Jean-Louis Mandon : paysages à fleur de peau 15:57
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 6 au 8 mars 15:44
    Clients ivres, rixes... Un bar de Saint-Fons fermé administrativement 15:43
    Rhône : plusieurs chantiers programmés sur les routes du département cette semaine 15:12
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet défend sa "vision économique pour 2040" 15:05
    Des ralentissements attendus samedi 7 mars sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon Bison futé 14:39
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Près de Lyon : trois individus interpellés après des tirs de mortiers 14:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut