Image généré par ChatGPT

Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "je trouve important de mieux représenter les femmes dans les sciences"

  • par Guillaume Lamy

    • Angèle Denis, doctorante en imagerie biomédicale, participe à Ma Thèse en 180 secondes-Université de Lyon 2026.

    Établissement : université Claude Bernard Lyon 1 et laboratoire CREATIS (en collaboration avec le laboratoire PRISM, université de Lille)

    Thématique de son sujet de thèse : ma thèse a pour but de combiner de nouvelles techniques de diagnostiques peropératoire (donc pendant l’opération) de l’épilepsie pharmaco-résistante (résistante aux médicament).

    Intitulé de son sujet de thèse : assister la neurochirurgie de l’épilepsie avec la multimodalité spectroscopie de fluorescence et spectrométrie de masse SpiderMass.

    L’objet de sa thèse : ma thèse a pour but d’étudier deux techniques de diagnostique intra-opératoires émergentes, la spectroscopie de fluorescence et la spectrométrie de masse, appliquées à la chirurgie de l’épilepsie résistante aux médicaments.

    Angèle Denis
    Angèle Denis doctorante à Ma Thèse en 180 - Université de Lyon 2026

    Pourquoi avoir choisi ce thème ?
    Après un stage où j’ai étudié le cerveau des fœtus grâce à un IRM à très haut champs, je voulais rester dans le domaine des neurosciences et de l’imagerie médicale. Ce sujet de thèse m’a particulièrement plu car il est très expérimental et ça me permettait de découvrir la spectrométrie de masse et de devenir plus interdisciplinaire.

    Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?
    Je m’intéresse à la médiation scientifique depuis le début de ma thèse : je suis devenue bénévole au musée Ampère où j’anime des ateliers autour de l’électricité. Ma Thèse en 180 secondes était une occasion d’en apprendre davantage sur la médiation grâce à la formation de l’université de Lyon. Je trouve aussi important de mieux représenter les femmes dans les sciences, donc c’était pour moi un bon moment pour apporter ma pierre à l’édifice.

    Comment appréhendez-vous cette finale ? 
    Je ne m’attendais pas vraiment à être sélectionnée, j’ai donc un peu de mal à réaliser. Ce sera un grand challenge pour moi de parler devant autant de gens mais j’ai hâte de découvrir les autres candidat.es !

    Son parcours en 5 dates :
    2018 : Obtention du baccalauréat scientifique option SVT
    2018-2020 : Classe préparatoire MPSI-MP au lycée Jean Dautet à La Rochelle
    2020 : Intégration de l’Institut d’Optique Graduate School
    2024 : Obtention d’un double diplôme d’ingénieur de l’Institut d’Optique et master en physiques biomédicales de l’Institut Royal des technologies (KTH) de Stockholm en Suède
    2024 : début de ma thèse à CREATIS en collaboration avec PRISM

