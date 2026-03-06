A Villeurbanne, le maire sortant Cédric Van Styvendael dévoile ses propositions en matière de jeunesse et d'éducation. Un programme centré autour de 10 mesures dont les "vacances pour tous" également proposées par Grégory Doucet.

S'il y a bien un élu qui accélère sur ce sprint final des municipales, c'est bien Cédric Van Styvendael. Après avoir accueilli l'ancien ministre de l'Economie Eric Lombard hier pour évoquer le dynamisme économique de Villeurbanne, c'est cette fois sur l'éducation et la jeunesse que la tête de liste d'Engagé.es pour Villeurbanne communique. Alors que le maire sortant prévoit un budget de 7 millions d'euros consacré à la jeunesse sur son potentiel prochain mandat, et que la moitié des Villeurbannais est âgée de moins de trente ans, c'est un sujet qui concerne.

L'élu socialiste estime notamment que "chaque enfant, quelle que soit son origine ou la situation de sa famille, doit avoir les mêmes chances de réussir, de s'épanouir et bien grandir." Globalement, son projet d'action passe par "des écoles mixtes et inclusives, une transition écologique concrète dans toutes nos politiques publiques, de la crèche au lycée, et une éducation qui ne s'arrête pas à la sortie de la classe."

"Un soutien massif à l'école publique"

Dans son budget prévisionnel en cas de second mandat, "CVS" fait du scolaire une priorité, puisque c'est le domaine où il compte le plus investir avec 100 millions d'euros répartis sur six ans. Un soutien important à l'école publique va être réalisé, par l'intermédiaire de la construction de nouvelles écoles dans le quartier des Brosses et de Gratte-Ciel Sud, de la végétalisation de toutes les écoles, ainsi que de la sécurisation de leurs abords.

La liste "Engagé.es pour Villeurbanne" prône également la lutte contre les violences et la protection de la santé des élèves au sein des établissements scolaires. Pour cela, l'accent est mis sur le renforcement du service municipal de santé scolaire, la mise en place de parcours sport-santé dans toutes les écoles, mais aussi un programme d’urgence pour protéger les jeunes du narcotrafic.

Chaque jeune de 3 à 16 ans pourra partir en vacances au moins une fois par an

Le droit aux vacances pour tous proposé par Grégory Doucet à Lyon est aussi soutenu par son homologue socialiste de Villeurbanne qui garantit "que chaque jeune de 3 à 16 ans pourra partir en vacances au moins une fois par an dans un accueil collectif". Il promet également la gratuité de l'accueil de loisirs, des piscines et de l'École Nationale de Musique pour les foyers les plus modestes.

Autre priorité, le droit à la ville pour les enfants. L'édile propose de repenser la conception de la ville à partir des enfants et des jeunes en créant des espaces de jeux extérieurs, mais aussi sur les thèmes des équipements et espaces publics, et de la mobilité.

Enfin, en cas de réélection, Cédric Van Styvendael souhaite mettre en place une convention citoyenne dédiée à l'enfance et à la jeunesse associant plusieurs acteurs dont les enfants, leurs parents ou encore les associations.

Les 10 principales mesures pour l'enfance et la jeunesse

- Une grande convention citoyenne pour ouvrir le mandat

- Un budget participatif dédié aux jeunes et aux enfants

- Un conseil municipal des enfants

- Gratuité des fournitures scolaires

- Gratuité de la cantine et de l'accueil périscolaire pour les familles modestes - La garantie du droit aux vacances

- Un programme d'urgence pour protéger les jeunes du narcotrafic (prévention, accompagnement et médiation renforcée)

- Un espace pédagogique pour faire l’école dehors à la Feyssine - La sécurisation des abords des écoles

- Un plan fraîcheur dans toutes les écoles