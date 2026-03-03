Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "je veux rendre accessible ce que je fais"

Elise Cheynet, doctorante en neurosciences, participe à Ma Thèse en 180 secondes - Université de Lyon 2026.

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

Nous vous présentons les 14 candidats de la finale lyonnaise.

Elise Cheynet, doctorante en neurosciences, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Thématique de son sujet de thèse : Je fais une thèse en biologie fondamentale, plus précisément en biologie cellulaire.

Intitulé de son sujet de thèse : Contrôle de la polarité cellulaire et tissulaire des muscles de C. elegans par une voie Wnt-Ror-Dvl non canonique

L’objet de sa thèse en 3 lignes :

L’objet de ma thèse est d’étudier une cascade de signalisation, c’est-à-dire une succession de protéines qui s’activent pour transmettre une information. La cascade que j’étudie est cruciale dans le développement, et dérégulée dans certains cancers. En revanche, elle est très peu caractérisée : je cherche donc à décrire les éléments qui la composent, et leur fonctionnement.

Elise Cheynet, doctorante en neurosciences, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

J’ai toujours été passionnée par ce qui est tout petit, comprendre comment cela fonctionne dans une cellule … Quand j’avais discuté avec mon directeur de thèse actuel pour venir faire un stage, il m’a montré les images d’un de ses projets, et elles étaient tellement marquantes que j’ai souhaité faire ma thèse sur ce sujet !

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes?

La vulgarisation m’intéresse beaucoup. Je voulais, grâce à la formation associée en apprendre davantage sur ce sujet. Je voudrais partager ce que je fais, et rendre cela accessible au plus grand nombre !

Comment appréhendez-vous cette finale ?

La contrainte temporelle et le direct sont un peu stressants, mais je suis aussi très enthousiaste à l’idée de partager mon sujet de thèse avec un public varié !

Son parcours en 5 dates :

2016 : Obtention d’un Bac Scientifique, spécialité mathématiques

2018 : Entrée à l’ENS de Paris, au département de biologie. Je découvre les neurosciences via un stage filé – c’est passionnant, et l’une de mes enseignantes me fait découvrir le nématode C. elegans, utilisé comme modèle.

2020 : Stage de M1 au Canada sur C. elegans, mais ce stage est affecté par le COVID, je fais ensuite une année de césure au cours de laquelle je fais un stage à Lyon sur ce modèle.

2021 : Master 2 à Paris, avec une spécialité en neurosciences

2022 : début de ma thèse à Lyon, à l’institut MeLis

Lire aussi :

- Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "la vulgarisation est un merveilleux outil d’information" (Aurélie Guinot, doctorante en sciences)

- Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "je trouve important de mieux représenter les femmes dans les sciences" (Angèle Denis, doctorante en imagerie biomédicale)

- Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "c’est en partie ce qui m’a aidée à me projeter dans une thèse"

