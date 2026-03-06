En mars, l'association des Restos du Cœur renouvelle son action de collecte de produits d'hygiène et pour bébé dans les pharmacies du Rhône.

Après l'alimentaire, les besoins les plus importants concernent l'hygiène du quotidien. Face à ce constat, l'association des Restos du Cœur renouvelle ses collectes de produits d'hygiène et pour bébé dans les pharmacies du Rhône.

Parmi les produits demandés figurent par exemple des couches, du lait pour bébé, du savon, des biberons, du dentifrice, ou encore des serviettes hygiéniques. Les donateurs sont invités à poser ces produits dans des boîtes dédiées, disposées en pharmacie pendant tout le mois de mars.

L’ensemble des dons sera ensuite collecté par les grossistes, puis confié aux organisateurs et réparti entre les centres locaux pour leurs bénéficiaires.

