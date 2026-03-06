Culture
La Liesse de Pierre Pontvianne © Cie Parc

Chaos danse, le temps fort 

  • par Martine Pullara

    • Comme tous les ans, le théâtre Astrée de Villeurbanne propose son temps fort Chaos danse et nous fait découvrir la créativité des compagnies régionales.

    L’édition s’ouvre avec le jeune Ballet du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon qui mêle ballet classique et contemporain avec les créations de quatre chorégraphes reconnus : Adi Boutrous autour d’ensembles organiques, porteurs de rites de passage ; Mathieu Guilhaumon qui interroge et dépasse les codes de la danse académique tandis que Tânia Carvahlo creuse l’inconscient au travers de fresques fantasques et expressives et que le collectif Ès expérimente l’acte de création autour de la notion de l’intime et du collectif. 

    On citera également la compagnie Nahlo qui avec Île aborde au travers de corps épuisés puis résilients l’impact du déboisement sur des terres devenues incultivables, plongeant les peuples dans la famine. Entre théâtre et danse, La Demande d’asile – créé par Nicolas Barry, Sophie Billon et Nangaline Gomis – s’appuie sur des témoignages vécus dans le cadre d’entretiens menés par l’OFPRA où les personnes en demande de statut sont stigmatisées en raison de leur homosexualité. 

    Les corps expriment la violence ressentie lors de ces confrontations, révélant aussi l’absence d’un cadre bienveillant pour le recueil des paroles de personnes vulnérables. 

    Dans La Liesse, Pierre Pontvianne explore avec ses cinq interprètes l’énergie brute de la foule qui embarque et unit les corps dans une joie collective exempte de règles, éprouvant ensuite l’état des êtres alors que l’ivresse a disparu et que le silence s’installe. 

    Présenté hors les murs (au Croiseur, Lyon 7e), Lê Hà de la compagnie SÁO SAO est un spectacle ancré dans la mémoire collective vietnamienne qui évoque à travers la danse, le chant ethnique et la poésie, le destin des boat people

    Omniprésente dans ce dialogue entre une mère et sa fille, l’eau devient un puissant symbole de mémoire et de transmission. Pour clore sa programmation danse de l’année, le théâtre Astrée invite le collectif Groupe Nuits (le 23 avril) avec Grand Bal, un spectacle de danses et musiques populaires qui se transformera en une fête offerte au public.

    Chaos danse – Du 10 mars au 3 avril au théâtre Astrée de Villeurbanne

    Gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans.

    Programme complet : theatre-astree.univ-lyon1.fr

