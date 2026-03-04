Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "j’espère contribuer à rapprocher la science de la société"

Manon Lambert, jeune docteure en sciences de gestion, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

Nous vous présentons les 14 candidats de la finale lyonnaise.

Manon Lambert, jeune docteure en sciences de gestion, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Établissement : Université Lumière Lyon 2 (Laboratoire Coactis)

Thématique de son sujet de thèse : Sciences de gestion – stratégie d’entreprises en lien avec la durabilité forte

Intitulé de son sujet de thèse : Se préparer stratégiquement à l’intégration d’un paradigme de durabilité forte : vers un management stratégique de la sensibilité à la Nature. Le cas d’entreprises dans des réserves de biosphère et d’une entreprise du secteur minier

L’objet de sa thèse en 3 lignes : Nous cherchons à accompagner les entreprises vers une durabilité forte en intégrant les limites de la nature et en mobilisant notamment l’ancrage écologique. Une théorie enracinée est menée à partir d’une comparaison entre entreprises de réserves de biosphère et du secteur minier.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Attachée depuis toujours à la nature, j’ai observé les transformations profondes de mon propre écosystème. Consciente à la fois de l’urgence écologique et de la nécessité de maintenir des activités humaines - sans quoi la transition serait plus brutale encore - je suis convaincue que les entreprises, grâce à des leviers déjà existants, peuvent devenir un véritable moteur de cette transformation. C’est pourquoi j’ai choisi d’aborder cette question sous l’angle stratégique, avec l’ambition de redonner à cette notion toute sa beauté et sa profondeur - en la reconnectant à l’intelligence du vivant.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?

Ce concours représente une chance. J’ai toujours été convaincue que la recherche ne devait pas rester confinée aux cercles académiques, mais pouvoir être partagée, expliquée et discutée. Participer à ce concours serait pour moi une manière d’exercer cet effort de vulgarisation, avec l’espoir de montrer que la recherche peut être accessible, vivante, porteuse de sens dans un monde en crise. J’espère contribuer à rapprocher la science de la société - et notamment du monde des entreprises - pour montrer que l’on peut faire corps ensemble.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Je l’appréhende déjà comme une chance. Une chance de pouvoir partager mes travaux dans un cadre de concours bien connu. Ensuite, c’est une expérience pour moi et je vais avant tout profiter de ce moment et continuer à travailler la vulgarisation de mon sujet de recherche. Je n’oublie pas malgré tout que c’est un concours et qui dit concours dit défi à relever ! Je suis toujours prête et enthousiaste à rentrer dans l’arène !

Son parcours en 5 dates :

Juin 2016 : obtention d’un Baccalauréat Scientifique Section européenne (Histoire-Géographie en anglais) et option Judo/théâtre)

Juin 2019 : obtention d’une licence en AES (Administration Economique et Sociale) option Parcours en Allemand (Minerve) couplée avec des compétences de licence 2 en Géographie et Aménagement du territoire

Juin 2021 : obtention d’un Master 2 Management de l’Innovation et de la Propriété Intellectuelle

Octobre 2021 : début de la thèse en Contrat Doctoral Unique (CDU)

Novembre 2025 : soutenance de la thèse en sciences de gestion

