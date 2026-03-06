Ma Thèse 180 secondes Lyon : Il est crucial de comprendre comment les êtres vivants s’adaptent et survivent"

Célia Lacomme, doctorante en écologie évolutive, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

Nous vous présentons les 14 candidats de la finale lyonnaise.

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1. IRL REHABS et Laboratoire De Biométrie Et Biologie Evolutive (LBBE)

Thématique de son sujet de thèse : Ecologie évolutive

Intitulé de son sujet de thèse : Comprendre les conséquences de l'anthropisation sur le microbiome intestinal, le pathobiome et la santé d’une espèce de primate non-humain, le babouin chacma (Papio ursinus)

L’objet de sa thèse en 3 lignes : Ma thèse a pour but de comprendre l’impact des perturbations humaines sur le microbiome intestinal et la santé des babouins chacma, une espèce de primate en Afrique du Sud.

Célia Lacomme, doctorante en écologie évolutive, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

J’ai voulu poursuivre mon travail sur des thématiques actuelles, en particulier sur l’impact des activités humaines sur les écosystèmes. Il est aujourd'hui crucial de comprendre comment les êtres vivants, et en particulier les animaux, s’adaptent et survivent à ces milieux, qui évoluent très vite.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?

Engagée dans la médiation scientifique, j'ai beaucoup aimé ce format en 180secondes. Cela m’a amené à présenter mon étude sous un nouvel angle et dans des contextes inédits, qui permet de rendre la recherche accessible, et surtout compréhensible par tous.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Je suis très heureuse de pouvoir y participer ! Hâte de partager mon travail et de vous faire découvrir le monde des babouins !

Son parcours en 5 dates :

2014-2017 : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles en Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre (BCPST) à Strasbourg

2020 : Découverte de la recherche en écologie (césure). Étude du comportement de la faune sauvage : éléphants au Laos, lémuriens volants en Malaisie, conservation marine en Thaïlande, bien-être animal en Australie et stage de Master 2 en Afrique du Sud sur l’écologie des girafes.

2021 : Diplôme d’ingénieure agronome à l’École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) à Toulouse

2022-2023 : Ingénieure écologue spécialisée en faune sauvage (chauve-souris) en Guinée, CIRAD

Octobre 2023 : Début de ma thèse en écologie évolutive à l’Université Claude Bernard Lyon 1

