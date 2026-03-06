Actualité
© Céline Vautey / 2026

Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli fait des propositions pour l'agriculture

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 4 mars, la candidate aux métropolitaines, Véronique Sarselli (LR) , s'est rendue à Cailloux-sur-Fontaines pour échanger avec des agriculteurs et leur présenter sa vision d'avenir sur le sujet.

    En déplacement à Cailloux-sur-Fontaines, la candidate pour les métropolitaines, Véronique Sarselli (LR) a profité de sa visite pour échanger avec les agriculteurs du territoire et faire quelques propositions au sujet de l'agriculture.

    Simplifier les démarches administratives

    Si elle est élue, la candidate pour Grand Coeur Lyonnais propose de sanctuariser des parcelles agricoles et de réaliser un fléchage clair des terres avec les agriculteurs : "Si nous voulons maintenir une agriculture vivante autour de Lyon, il faut sanctuariser les terres agricoles et construire les politiques publiques avec les agriculteurs eux-mêmes", affirme Véronique Sarselli.

    Afin de soutenir une production de proximité "capable d’alimenter la population du territoire", la candidate LR souhaite également simplifier les démarches administratives, accélérer leurs délais et ouvrir davantage les marchés publics aux exploitations locales : "Le dialogue avec les habitants doit également être renforcé afin de mieux faire connaître les réalités du métier agricole", ajoute finalement Véronique Sarselli.

    Lire aussi : "Il faut qu'il y ait du stationnement" : la vision de Véronique Sarselli pour l'avenir du centre de Meyzieu

    à lire également
    Blattes, denrées "impropres"... une boucherie du centre-ville de Lyon fermée d'urgence par la préfecture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Blattes, denrées "impropres"... une boucherie du centre-ville de Lyon fermée d'urgence par la préfecture 18:28
    BD : Virginie Ollagnier et Yan Le Pon sur les traces des héroïnes de l’Escadron bleu 18:19
    Produits d'hygiène
    Les Restos du Cœur renouvellent leurs collectes de produits d'hygiène dans les pharmacies du Rhône 18:02
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli fait des propositions pour l'agriculture 17:56
    police lyon faits divers
    La police intervient dans un lycée près de Lyon après une menace d'attentat 17:55
    d'heure en heure
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales : A Villeurbanne, "Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances de réussir" selon Cédric Van Styvendael 17:34
    À Lyon, le chantier du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud est lancé 17:01
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : "le plus gros rasso BMW" interdit par la préfecture du Rhône 17:01
    Guerre en Iran : entre aspirations démocratiques et critiques d'une "guerre coloniale", les Iraniens de Lyon divisés 16:44
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : placement en détention requise contre deux nouveaux suspects 16:33
    Trop c'est trop, des collégiens se rebellent contre la surconsommation 16:32
    police Lyon
    Lyon : dix gardes à vue et un bar fermé après une opération de police dans les 3e et 7e arrondissements 16:25
    Exposition à la galerie Jean-Louis Mandon : paysages à fleur de peau 15:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut