En déplacement à Cailloux-sur-Fontaines, la candidate pour les métropolitaines, Véronique Sarselli (LR) a profité de sa visite pour échanger avec les agriculteurs du territoire et faire quelques propositions au sujet de l'agriculture.

Simplifier les démarches administratives

Si elle est élue, la candidate pour Grand Coeur Lyonnais propose de sanctuariser des parcelles agricoles et de réaliser un fléchage clair des terres avec les agriculteurs : "Si nous voulons maintenir une agriculture vivante autour de Lyon, il faut sanctuariser les terres agricoles et construire les politiques publiques avec les agriculteurs eux-mêmes", affirme Véronique Sarselli.

Afin de soutenir une production de proximité "capable d’alimenter la population du territoire", la candidate LR souhaite également simplifier les démarches administratives, accélérer leurs délais et ouvrir davantage les marchés publics aux exploitations locales : "Le dialogue avec les habitants doit également être renforcé afin de mieux faire connaître les réalités du métier agricole", ajoute finalement Véronique Sarselli.

