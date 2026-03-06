Près de Lyon : trois individus interpellés après des tirs de mortiers

Des tirs de mortiers ont été signalés le soir du mercredi 4 mars à Villefranche-sur-Saône. Trois individus âgés de 16 ans et de 18 ans ont été interpellés. Le seul majeur parmi eux écope de 70 heures de travaux d'intérêt général et de 150 euros d'amende. Ses deux complices seront présentés devant un juge des enfants.

Ce mercredi 4 mars, des troubles ont été signalés sur la place Simone-Veil à Villefranche-sur-Saône rapporte le Progrès. Lorsqu'elle intervient, la police repère trois individus au visage dissimulé. Ils sont en train de tirer des mortiers d'artifices en direction de plusieurs commerces dont le Ninkasi et le cinéma. Interpellés et placés en garde à vue, les trois suspects ont entre 16 et 18 ans. Lors de la fouille, des stupéfiants ont été retrouvés sur le plus âgés d'entre eux.

Interrogés, les trois individus ont avoué avoir procédé à des tirs, tout en niant la volonté de viser les commerces, et les policiers. Le seul majeur parmi eux a fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle, comprenant 70 heures de travaux d’intérêt général ainsi que 150 € d’amende. Quant aux deux mineurs, ils vont être prochainement convoqués devant le juge des enfants.

