Lyon : les Daltons font leur "bonne action" et distribuent des vivres aux sans-abris à la Part-Dieu

Samedi 13 novembre, des membres du collectif "Les Daltons", qui a pour habitude de provoquer les institutions, a distribué des dons alimentaires à des personnes sans-abris.

Ils l'avaient promis sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 8 novembre, les "Daltons" ont fait une bonne action. Ce collectif de jeunes lyonnais, dont les membres sont non-identifiés, revêt habituellement le costume noir et jaune des Daltons pour défier les autorités. Samedi 13 novembre, une dizaine de Daltons se sont rendus dans le quartier de la part-Dieu pour distribuer des vivres à des personnes sans-abri. Le tout relayé en direct sur leur compte Instagram, comme à leur habitude.

Entre rodéos à moto, escalade de la prison de Corbas et provocations sur leur compte Instagram, ces jeunes de Lyon 8e s'étaient surtout fait connaître pour des actions répréhensibles, mais aussi pour leurs morceaux de rap. "On ne montre pas [la maraude] pour que les gens pensent qu'on est des gens bien, on le montre pour montrer à ceux qui nous suivent de meilleures façons d'agir et de porter la tenue dalton", expliquent-ils sur leur compte Instagram. Ils ont organisé cette distribution en lien avec l'association "Sans abris unis pour la vie".

Une action qui n'est pas passée inaperçue pour la police, qui s'est invitée à la maraude pour contrôler l'identité des Daltons présents. "Contrôle terminé, bien passé. [La police] a fait son boulot normalement, rien à dire", rend compte en direct le collectif. Entre provocations, fanfaronnades, dénonciation de la stigmatisation dans leur quartier de Mermoz et maraudes, difficile de cerner les Daltons.

