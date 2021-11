Jean Castex sur les "Daltons" à Lyon : "Il faut agir sur le terrain de la répression et de la prévention"

Le Premier ministre, Jean Castex, était toute la journée dans la Métropole de Lyon ce vendredi. Dans le 9e arrondissement de Lyon, à Vénissieux, à Vaulx-en-Velin mais aussi à Villeurbanne. Il est revenu sur le phénomène des "Daltons" à Lyon.

Jean Castex, le Premier ministre, a passé toute la journée de vendredi dans la Métropole de Lyon. Lyon Capitale l'a suivi toute la journée et vous proposera un reportage en fin d'après-midi sur les différentes visites du 1er ministre.

Jean Castex a notamment évoqué le phénomène des "Daltons" à Lyon. "Le ministre de l'Intérieur a pris un certain nombre de dispositions pour faire face à ces agissements", a expliqué le Premier Ministre. "Il faut agir sur le champ de la répression, et de la suite pénale. Mais aussi sur le terrain de la prévention", a-t-il insisté.

"Nous avons des associations, notamment dans le champ du sport, qui agissent auprès des habitants pour les détourner de ces pratiques. Et de les amener sur des pratiques beaucoup plus positives", explique Castex. Avant de conclure : "Toute personne qui nargue les autorités me motive à leur rappeler que force doit rester à la loi. Et force restera à la loi".

