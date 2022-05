Plus de trois mois après l’incident qui avait vu le maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane, recevoir un ballon de baudruche sur le visage, les deux hommes interpellés étaient jugés mercredi 5 mai. L’un d’eux identifié comme un Dalton a écopé de 4 mois de prison.

Présentés au tribunal fin mars, les deux hommes suspectés d’être à l’origine du jet de bombe à eau qui avait touché le maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane, le 4 février dernier, avaient demandé un délai pour préparer leur défense. Ils ont finalement été jugés et condamnés mercredi 4 mai.

L’un d’eux, identifié comme un membre des Daltons, ce groupe de rappeur du 8e arrondissement de Lyon connu pour ses rodéos urbains en centre-ville et les démêlés de ses membres avec la justice, a été condamné à 4 mois de prison pour le jet de la baudruche et à un stage de citoyenneté, rapporte Le Progrès. Une peine qui sera aménagée et qui est plus clémente que celle demandée par la procureure, celle-ci ayant requis 18 mois de prison contre lui, un élu de la République ayant été agressé. Pour mémoire, la baudruche avait atteint Olivier Berzane au visage alors qu’il se déplaçait avec le maire de Lyon Grégory Doucet route de Vienne pour visiter une épicerie solidaire.

Un suspect impliqué dans un trafic de drogue

Le second individu arrêté après les faits, celui qui conduisait le véhicule transportant le Dalton condamné, a écopé d’une peine de prison plus lourde, bien qu’il ait été relaxé dans l’affaire de l’agression. Lors de leur enquête, les policiers se sont en effet rendu compte qu’il stockait 6 kg de cannabis dans le jardin de son voisin, précisent nos confrères. Ce qui lui a valu une peine de 8 mois de prison à effectuer sous bracelet électronique et 600 euros d’amende.