Lyon, "une maison loin de la maison" pour les All Blacks

De retour à Lyon après une semaine passée à Bordeaux, les All Blacks retrouvaient ce lundi les installations du Lou et leur "maison loin de la maison" durant la Coupe du monde de Rugby.

Il n’aura pas fallu longtemps aux Lyonnais pour s’éprendre de la mythique équipe des All Blacks. Après les départs à la retraite des légendes du rugby Dan Carter et Richie McCaw, les noms d’Aaron Smith, d’Ardie Savea, de Brodie Retallick ou encore des frères Barrett peinent à se frayer un chemin jusqu’au coeur des supporters et c’est plutôt le collectif et l’esprit néo-zélandais qui séduit la capitale des Gaules.

"La ville nous a vraiment ouvert ses bras"

Trois semaines après avoir posé ses valises dans les installations du Lou Rugby, la délégation Kiwi semble elle aussi séduite par Lyon. "La ville nous a vraiment ouvert ses bras et partout où nous allons nous sommes vraiment bien accueillis et on nous montre de l’affection. Cela rend beaucoup plus facile le fait d’être loin de la maison. Nous nous sentons vraiment bien ici, c’est un peu une maison loin de la maison", nous confiait ce lundi matin le troisième ligne néo-zélandais Dalton Papali’i.

"Les joueurs ont besoin de profiter de ce que Lyon et la France ont à offrir" Scott Mcleod, coach de la défense All Blacks

Ils l’avaient annoncé lors de leur arrivée à Lyon le 1er septembre, les joueurs des All Blacks ne comptent pas rester enfermés dans leur hôtel et leur centre d’entraînement de Gerland durant la Coupe du monde de rugby. "Nous allons sortir de notre hôtel pour découvrir votre ville, votre culture et votre gastronomie", assurait le sélectionneur néo-zélandais, Ian Foster. Depuis, les stars néo-zélandaises ont été aperçues au restaurant, dans les rues de la ville en trottinette électrique ou encore à Vélo’v.

La gastronomie Lyonnaise "un peu trop" bonne

Interrogé par un confrère néo-zélandais qui lui demandait si la nourriture était bonne ici, Dalton Papali’i a admis qu’elle l’était même "un peu trop". Et le joueur de 25 ans d’ajouter dans un éclat de rire "j’ai pris quelques kilos depuis notre arrivée". Même à l’approche d’un match décisif face à l’Italie, vendredi 29 septembre au Groupama Stadium, les joueurs néo-zélandais qui ont fait leur retour à Lyon après une semaine à Bordeaux devraient continuer à profiter de la ville. "Nous sommes concentrés, mais nous ne pouvons pas rester enfermés tous les jours. Les joueurs ont besoin de profiter de ce que Lyon et la France ont à offrir", justifiait ce lundi le coach de la défense All Blacks, Scott Mcleod.

"J’ai pris quelques kilos depuis notre arrivée" Dalton Papali’i, 3e ligne de 25 ans des All Blacks

Deuxième de la Poule A, derrière la France, les All Blacks ont encore deux matchs à disputer avant de pouvoir accéder aux quarts de finale. À la veille de leur dernier match, le 4 octobre, ils devraient d’ailleurs ouvrir les portes de leur terrain d’entraînement au public lyonnais. Un événement dont les modalités n’ont pas encore été dévoilées, mais qui devrait permettre à plusieurs milliers de Lyonnais de venir observer de près les All Blacks.

Découpage d'une phase d'attaque des All Blacks - 1. (Crédit : Hadrien Jame) Découpage d'une phase d'attaque des All Blacks - 2. (Crédit : Hadrien Jame)

Découpage d'une phase d'attaque des All Blacks - 3. (Crédit : Hadrien Jame) Découpage d'une phase d'attaque des All Blacks - 4. (Crédit : Hadrien Jame)

