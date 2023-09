Après une édition 2022 chaotique en raison d’une trop forte affluence, les organisateurs du marché de Noël de Pérouges ont décidé d’annuler l’événement prévu cette année, afin de repenser son organisation.

Habituellement féerique, en 2022 le marché de Noël de Pérouges avait rapidement tourné au cauchemar pour les milliers de visiteurs et les organisateurs. Organisé sur le week-end des 11 et 12 décembre, l’événement avait attiré près de 15 000 personnes sur la seule journée du samedi, contre 8 000 personnes sur la totalité du week-end lors des éditions précédentes.

Près de 15 000 visiteurs en une journée

Une affluence bien trop importante, à laquelle la petite cité médiévale de 1 300 âmes n’avait pas été en mesure de répondre. En avaient résulté des bouchons hors normes et des files d’attente interminables pour tenter d’accéder, parfois en vain, aux portes de la cité. "Tout le monde a été dépassé par les événements, on ne s’attendait pas à une telle affluence. C’était insensé, il y avait trop de monde pour la cité qui est petite", reconnaît avec le recul Marie-Jo Cinquin, la présidente de Pérouges Patrimoine Animations. Et l’ancienne maire de Pérouges d’ajouter : "On nous a fait énormément de publicité, nous n’avions rien demandé d’ailleurs, ce qui a amené énormément de monde".

"Victime de son succès", l’association a donc décidé d’annuler son édition 2023 à l’issue d’une réunion organisée le 12 septembre avec les services de la préfecture. Quelques jours avant celle-ci, les organisateurs semblaient pourtant serein et excité de pouvoir ouvrir les inscriptions au marché de Noël pour les commerçants. Ces derniers évoquaient notamment sur Facebook des "ajustements en cours d'élaboration pour rendre la manifestation possible".

Les raisons de l'annulation

Difficile de savoir ce qui a changé entre temps. Interrogée sur la teneur de cette réunion, Marie-Jo Cinquin n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet, évoquant seulement des "contraintes administratives, matérielles et financières" qui empêchent l’association de maintenir son événement. De son côté, la préfecture de l'Ain, contactée par Lyon Capitale, précise les points abordés lors de cette réunion, qui visait à "organiser une édition 2023 dans les meilleurs objectifs de sécurité".

Ont ainsi été abordés par les organisateurs et les services de l'État, la possibilité d'instaurer une jauge, l'installation de certains exposants sur des espaces extérieurs à la Cité, la problématique du stationnement, les interdictions de circulation, mais aussi la possibilité de créer une navette depuis la gare de Méximieux pour rejoindre Pérouges. Plus généralement, cette réunion a également permis d'évoquer la question du dimensionnement du dispositif de sécurité nécessaire pour l'événement et les besoins de communication auprès du public en amont.

Cette annulation ne devrait toutefois pas marquer la fin du marché de Noël de Pérouges. "Il faut que l’on réfléchisse à la question, on reviendra en début d’année", promet Marie-Jo Cinquin. À l’avenir des jauges, auxquelles la présidente se dit favorable, pourraient ainsi être mises en place pour limiter l’affluence dans le village et permettre à la cinquantaine d’exposants de déballer en toute sérénité leurs produits.