Une opération de démoustication menée cette nuit à Tournus 

Une opération de démoustication sera menée dans la nuit de jeudi à vendredi à Tournus, en Saône-et-Loire, à la suite du passage d’une personne atteinte de la dengue.

Une personne atteinte de la dengue ayant séjourné à Tournus, dans le secteur de la rue des Pivoines, l’Agence régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté va procéder à une opération de démoustication dans cette partie de la ville. Celle-ci sera menée dans la nuit de jeudi à vendredi, principalement autour de la rue Gustave Gasser.

À l'aide d'un véhicule équipé d'un pulvérisateur à insecticide, l’Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication diffusera dans l'air fatal aux moustiques. Ce produit retombera en l'espace d'une demi-heure et n'a qu'une faible persistance sur les surfaces.

Quelques précautions à prendre

L'ARS conseille aux habitants de rester chez eux avec leurs animaux domestiques, fenêtres fermées, jusqu'à trente minutes après l'opération. Il convient également de rentrer le linge et les jouets se trouvant en extérieur et de couvrir tout objet susceptible d'être touché par des enfants. Il est aussi possible de simplement nettoyer ces objets à l'eau après le traitement, de même pour les fruits et légumes du jardin. Cependant, il est recommandé de ne pas en consommer pendant 2 jours.

En cas de gêne résultant d'un contact ou de l'inhalation du produit, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant ou le centre antipoison de Nancy (Tél : 03.83.22.50.50).