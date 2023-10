Le récap des temps forts de la semaine à Lyon

Nouvelles révélations sur le clan Gaël Perdriau, incendie à Vaise, végétalisation de Lyon, produits d'hygiène pour les étudiants de Lyon III,... Voici le récap des infos de la semaine.

Le clan de Gaël Perdriau a tenté de piéger l'ex-maire de Saint-Etienne

Dimanche dernier, le journal d'investigation Mediapart a publié de nouvelles révélations concernant l'affaire Gaël Perdriau, maire LR de Saint-Etienne. Le clan du premier magistrat aurait tenté d'attirer son prédécesseur, Michel Thiollière, dans les bras d'une prostituée de 16 ans et de le filmer à son insu. Ce piège aurait été pensé après des désaccords politiques puisque Michel Thiollière s'était positionné contre les orientations de Perdriau lors des départementales de 2015. Pour rappel, Gaël Perdriau a été mis en examen pour "chantage" en avril 2023.

Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Deux morts dans l'incendie d'un immeuble à Vaise

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi 3 octobre dans un immeuble situé dans le quartier de Vaise à Lyon. Deux personnes ont perdu la vie. Le feu a été circonscrit vers 6 h, mobilisant 80 pompiers et 29 véhicules. "Je suis sorti en vitesse, pour l'instant on a interdiction de retourner dans l'immeuble", explique un habitant. Selon plusieurs témoins sur place, l'escalier de l'immeuble aurait pris feu et se serait effondré. Les habitants, bloqués, sont passés par la fenêtre d'un immeuble voisin pour s'enfuir.

Deux personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un immeuble à Lyon (@Vincent Guiraud)

Le Musée d'art contemporain de Lyon a besoin de 100 000 € pour acquérir une œuvre

À partir du 16 octobre, le Musée d'art contemporain de Lyon lancera un appel aux dons pour l'acquisition d'une oeuvre de l'artiste Sylvie Selig. Les équipes du musée souhaitent faire l'acquisition d'une oeuvre de l'artiste, River of no return, une toile de 140 mètres de long. Le musée, qui doit débourser 100 000 euros pour acquérir le tableau, a opté pour une souscription publique, faisant ainsi appel aux dons des lyonnais. Du 16 octobre au 29 novembre, il sera possible de participer à la levée de fonds via la plateforme sécurisée KissKissBankBank.

Face aux températures anormales, Lyon va accélérer sa végétalisation

En réaction aux températures élevées et à une alerte sécheresse qui n'en finit pas, la ville de Lyon souhaite végétaliser cet hiver "partout où cela est possible". "Les épisodes de canicule de cet été et la vague de chaleur que connait Lyon depuis quelques jours rappellent une fois de plus que le réchauffement climatique est en marche", indiquait dans un communiqué lundi 2 octobre la municipalité. En effet, alors que les normales de saison devraient tourner autour des 18°c, le mois de septembre a battu tous les records de chaleur. Quant à cette première semaine d'octobre, le thermomètre affiche en moyenne 25°c. La ville de Lyon annonce ses projets pour accélérer sa lutte contre les îlots de chaleur.

Lyon veut accélérer sa végétalisation © Antoine Merlet

L'université Lyon 3 offre aux étudiants des distributeurs de produits d'hygiène

Pour faire face à la précarité étudiante, l'Université Jean Moulin lance son projet "Take Care" et s'équipe de distributeurs de produits d'hygiène. Ces dernières années, le coût de la vie étudiante n'a cessé d'augmenter, faisant entrer toujours plus d'étudiants dans la précarité, comme l'indiquait en septembre le Groupement des associations et élus des étudiants de Lyon (GAELIS). L'établissement, déjà engagé en la matière, a donc installé sur son campus des distributeurs de produits d'hygiène. "L’Université doit prendre sa part, celle d’un service public, dans le maintien des conditions de vie et d’études de ceux dont elle assure la formation", estime Éric Carpano, président de Lyon 3. Les distributeurs nouvellement installés offrent ainsi 15 références aux étudiants, qui peuvent désormais retirer deux produits par mois. Ce service est bien sûr gratuit, la présentation d'une simple carte d'étudiant suffit à en bénéficier.