Actualité
Photo d’illustration (Source : SDMIS69)

Près de Lyon : un homme meurt dans l'incendie de son appartement

  • par LC

    • Un homme de 46 ans est décédé ce samedi 9 août dans l’incendie de son appartement, cité Jules Vallès, dans le quartier des Vernes à Givors.

    Le feu a pris samedi en début d’après-midi au troisième étage d’un immeuble qui en compte quatre. Malgré l’intervention rapide des pompiers, la victime n’a pas pu être réanimée, rapporte Le Progrès. Les flammes ont totalement ravagé le logement. Alertés par la fumée, des voisins ont pu sauver un autre habitant, plus âgé, vivant à l’étage au-dessus.

    Au total, onze personnes ont quitté l’immeuble. Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre, qui ne semblerait pas criminelle. C’est le deuxième incendie mortel cette semaine dans la région lyonnaise, après celui survenu jeudi rue de Bonnel à Lyon 3e.

    à lire également
    Le Rhône et 41 autres départements en vigilance orange canicule ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Près de Lyon : un homme meurt dans l'incendie de son appartement 10:15
    Le Rhône et 41 autres départements en vigilance orange canicule ce dimanche 09:44
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    La chaleur recule mais reste bien présente : la météo de ce dimanche 10 août à Lyon 09:35
    Soleil Lyon
    Pollution à l’ozone : le niveau d’alerte maintenu dimanche dans le Rhône 09/08/25
    pompier grève
    Rémy Chabbouh réagit à la peine de 18 mois pour l’agresseur de trois pompiers : "Nous sommes relativement satisfaits" 09/08/25
    d'heure en heure
    pompiers camion faits-divers
    Lyon : un homme condamné à 18 mois de prison pour avoir agressé trois pompiers et deux jeunes femmes 09/08/25
    Retour gagnant pour la Lyonnaise Caroline Garcia à Cincinnati 09/08/25
    Disparition Myrtille
    Mort de Myrtille Stcherbanioff : la piste criminelle définitivement écartée 09/08/25
    Un concert de casseroles pro-palestinien pour dénoncer la famine à Gaza organisé ce samedi à Lyon 09/08/25
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Lyon La Duchère : une voiture emportée par les flammes dans un parking souterrain 09/08/25
    "Se reconnecter à la nature" : dans la métropole de Lyon, des zones de calme expérimentées 09/08/25
    PAF Police aux frontières
    Un agresseur sexuel s'en prend à une policière en civil et se fait arrêter sur-le-champ 09/08/25
    Le streamer lyonnais Zack Nani va diffuser le Championnat saoudien où jouent Karim Benzema et Cristiano Ronaldo 09/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut