Un homme de 46 ans est décédé ce samedi 9 août dans l’incendie de son appartement, cité Jules Vallès, dans le quartier des Vernes à Givors.

Le feu a pris samedi en début d’après-midi au troisième étage d’un immeuble qui en compte quatre. Malgré l’intervention rapide des pompiers, la victime n’a pas pu être réanimée, rapporte Le Progrès. Les flammes ont totalement ravagé le logement. Alertés par la fumée, des voisins ont pu sauver un autre habitant, plus âgé, vivant à l’étage au-dessus.

Au total, onze personnes ont quitté l’immeuble. Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre, qui ne semblerait pas criminelle. C’est le deuxième incendie mortel cette semaine dans la région lyonnaise, après celui survenu jeudi rue de Bonnel à Lyon 3e.