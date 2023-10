Face aux températures anormales, Lyon va accélérer sa végétalisation

En réaction aux températures élevées et à une alerte sécheresse qui n'en finit pas, la ville de Lyon souhaite végétaliser cet hiver "partout où cela est possible".

"Les épisodes de canicule de cet été et la vague de chaleur que connait Lyon depuis quelques jours rappellent une fois de plus que le réchauffement climatique est en marche", indiquait dans un communiqué ce lundi la municipalité. En effet, alors que les normales de saison devraient tourner autour des 18°c, le mois de septembre a battu tous les records de chaleur. Quant à cette première semaine d'octobre, le thermomètre affiche en moyenne 25°c. La ville de Lyon annonce ses projets pour accélérer sa lutte contre les îlots de chaleur.

Planter pour lutter contre les îlots de chaleur

Avec son "plan nature" lancé en 2020 et un budget de 141 millions d'euros, la municipalité a pour projet de faire de Lyon une ville verte. L'objectif est ainsi de faire face aux différents enjeux sociaux, sanitaires et de bien-être liés au réchauffement climatique. Déjà, près de 11 500 mètres carrés de végétation ont pu être plantés entre octobre 2022 et mars 2023. Cette année, la ville souhaite "planter encore plus que l’hiver dernier" et rester sur cette lancée chaque hiver à venir.

Lire aussi : Face aux fortes chaleurs, la Métropole de Lyon mise sur la végétalisation

Selon Gautier Chapuis, adjoint au maire délégué à la végétalisation et à la biodiversité, planter est une solution idéale pour "rafraîchir la ville" et "préserver la santé et le bien-être des Lyonnais". En effet, la présence végétale en milieu urbain, en particulier des arbres, possède de nombreux bienfaits. Notamment, ils créent de l'ombre, absorbent les particules fines et le carbone et sont des refuges pour la biodiversité. Qui plus est, les arbres jouent un rôle dans le cycle de l'eau et aident au rafraîchissement de la ville.