Près de Lyon : un incendie en cours dans l'Est lyonnais

Un important incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi sur le site de l’entreprise Derichebourg, spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets. Une cinquantaine de pompiers sont mobilisés.

Le feu a pris peu avant 16 heures dans un espace de stockage de cumulus usagés, générant un imposant panache de fumée, a appris Le Progrès. Situé route de Saint-Bonnet-de-Mure, le site est actuellement sécurisé par 48 sapeurs-pompiers et six gendarmes. À 17 heures, les secours annonçaient que l’incendie était sous contrôle et en cours de traitement.

🔴Le @SDMIS69 intervient actuellement à Saint-Pierre-de-Chandieu pour un incendie déclaré dans un espace de stockage de cumulus usagés situé sur le site de l’entreprise Derichebourg.



🚒48 sapeurs pompiers et 6 gendarmes sont mobilisés pour mener les opérations d’extinction et de… pic.twitter.com/HFFXuALbiP — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 9, 2025

Ce sinistre s’inscrit dans une série d’incidents survenus ces dernières années sur ce site de Saint-Pierre-de-Chandieu. Toutefois, selon les autorités, le dégagement de fumée ne perturbe ni la circulation ni le trafic aérien.