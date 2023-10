Lyon : Incendie mortel à Vaise, "c'était une scène d'horreur"

Un incendie s'est déclaré cette nuit à 3 h 30 dans un immeuble situé dans le quartier de Vaise à Lyon. Une personne a perdu la vie.

"C'était une scène d'horreur cette nuit. C'était vraiment horrible, une scène apocalyptique avec des grandes flammes et une fumée noire." Amir vit au deuxième étage de cet immeuble sinistré. Vers 3 h 30, il a entendu des "personnes qui criaient". Sous ses yeux ce matin, alors que le calme est revenu, plusieurs engins des sapeurs-pompiers sont toujours au travail place Dumas de Loire dans le quartier de Vaise à Lyon. Vers 3 h 30 un incendie s'est déclaré dans un immeuble, faisant une victime et trois blessés selon un bilan non consolidé de la préfecture du Rhône.

Le feu serait parti de la cage d'escalier

Le feu a été circonscrit vers 6 h, mobilisant 80 pompiers et 29 véhicules. "Je suis sorti en vitesse, pour l'instant on a interdiction de retourner dans l'immeuble", explique cet habitant. Selon plusieurs témoins sur place, l'escalier de l'immeuble aurait pris feu et se serait effondré. Les habitants, bloqués, sont passés par la fenêtre d'un immeuble voisin pour s'enfuir.

La grande échelle des pompiers est toujours déployée pour mener des dernière opérations de vérifications. Selon un habitant du premier étage de l'immeuble sinistré, le feu serait parti de la cage d'escalier avant d'atteindre le 3e étage. Sébastien présent ce matin, a été contraint de sortir ses enfants par la fenêtre pour les évacuer. L'immeuble sinistré contenait une dizaine d'appartements, jusqu'à 25 personnes se sont réfugiées en maire du 9e arrondissement cette nuit explique la maire, Anne Braibant, présente depuis 5 h sur les lieux.

"On n'a plus aucune nouvelle de notre ami. On craint vraiment le pire"

Les pompiers encore à l'œuvre ce matin après l'incendie. (@Vincent Guiraud)

Amir raconte encore : "On était 3 dans l’appartement, l’un de mes amis a tenté de sortir par la porte de l’appartement. Dès qu’il a eu franchi le pas de la porte, elle s’est aussitôt refermé sur lui. Il a disparu dans la cage d’escalier qui était complètement en feu et dans le noir avec une épaisse fumée. J’ai tenté ensuite d’aller voir où il était mais la chaleur était trop intense", et d'ajouter, inquiet : "On n'a plus aucune nouvelle de notre ami. On craint vraiment le pire. On ne sait pas quand on va pouvoir aller récupérer nos affaires dans l’appartement. J’avais toute ma vie la bas."

A 10 h, le feu n'est pas complètement éteint de la fumée se dégage toujours du dernier étage expliquent les pompiers, toujours dans l'impossibilité de pénétrer dans l'immeuble. Ce dernier est par ailleurs un propriété du bailleur social Grand Lyon Habitat. L'adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité, Mohamed Chihi a réagi sur X : "Avec la maire du 9e arrondissement nous nous sommes rendus sur place cette nuit. Toutes nos pensées et nos condoléances à la famille." Onze personnes ont été mises à l'abri explique la préfecture du Rhône.