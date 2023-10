Lyon : 150 offres d'emplois à pourvoir lors d'un job-dating à la Part-Dieu

Un job-dating est organisé ce mardi à la Part-Dieu à Lyon. Plus de 150 emplois sont à pourvoir.

Après un premier job-dating au centre commercial de Confluence qui a permis à 184 candidats de réaliser des entretiens pour plus de 200 offres d'emplois, 150 postes en commerces et restauration seront à pourvoir ce mardi à Westfield Part-Dieu à Lyon.

"Plus de 40 enseignes se mobilisent dans les deux centres, à l’image des Galeries Lafayette, Zara, H&M, Village Joué Club, Sephora", expliquent les organisateurs. Les candidats pourront se présenter de 10 h 00 à 17 h 00, munis d’un CV, pour rencontrer les recruteurs. À noter qu’en 2022, 357 postulants étaient au rendez-vous et plus de 500 entretiens ont été réalisés.

Le rendez-vous est donné sur la place centrale du centre commercial au niveau 0.