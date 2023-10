29,9 °C en octobre : un nouveau record de chaleur battu à Lyon

Il a fait ce lundi 2 octobre 2023 jusqu'à 29.9 degrés à Lyon. C'est la température la plus élevée jamais relevée pour un mois d'octobre dans la ville.

Y'a (vraiment) plus de saisons... Le mois a à peine débuté et un record tombe déjà. Ce lundi 2 octobre 2023, la ville de Lyon a connu une nouvelle journée digne d'un mois d'été. Il a fait, au maximum, 29,9 degrés dans la ville, soit 12 degrés de plus que les normales de saison.

1,5 degrés de plus que le précédent record

Cette température anormale pour un mois d'octobre est ainsi un nouveau record, venant détrôner les 28,4 degrés enregistrés le 5 octobre 1966 entre Rhône et Saône.

Lire aussi : Lyon connait son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Après le record absolu de température relevé en août avec 41,4 degrés et le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré à Lyon, l'année 2023 devrait rester dans les annales météorologiques.

Après le #record absolu de 41,4°C en août, le mois de septembre le plus #chaud jamais enregistré, voici en ce 2 octobre la journée la plus chaude jamais enregistrée en octobre à #Lyon ! La série folle continue, 2023 restera dans les annales ! pic.twitter.com/ofpHhe7v6F — Lyon Météo (@LyonMeteo69) October 2, 2023

Une chaleur qui devrait s'estomper dès mardi et plus fortement à partir de mercredi 4 octobre. Avant de peut-être revenir de plus belle pour le weekend. Météo France annonce encore 29 degrés dimanche sur la région lyonnaise.