Lyon La Duchère : une voiture emportée par les flammes dans un parking souterrain

Un véhicule a pris feu ce samedi matin dans le parking souterrain d’un immeuble du quartier de La Duchère, à Lyon. L’incendie, rapidement maîtrisé par les pompiers, n’a fait aucune victime.

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin vers 7 h dans le parking souterrain d’un immeuble d’habitation du quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, a appris Le Progrès. Le sinistre a touché un véhicule stationné au niveau -1 de l’avenue Rosa Parks.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes avant de procéder à des reconnaissances dans ce parking couvert de deux étages. Aucun blessé n’est à déplorer. Les circonstances exactes de l’incendie restent, pour l’heure, indéterminées.