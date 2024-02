Le récap des temps forts de la semaine à Lyon

Victoires pour l'OL, manifestation pour la fermeture des locaux fascistes, 2e féminicide en une semaine, ou encore le Prix Deray pour Anatomie d'une chute,… Lyon Capitale vous offre un récapitulatif des informations à retenir pour cette semaine du 12 janvier au 18 février 2024.

L'OL retrouve des couleurs en Ligue 1

Alexandre Lacazette, capitaine de l'OL (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Enfin un souffle de victoire pour les Lyonnais ! L'Olympique lyonnais a remporté le match face à Nice vendredi, par un score de 1 à 0. Les joueurs de Pierre Sage confirment leur redressement, une semaine après avoir renversé Montpellier (1-2). Avec un but de Mangala à 22' - son premier avec le club, les Gones signent son troisième triomphe consécutif en Ligue 1 et remonte à la 11e place du classement.

Une manifestation pour demander la fermeture des "locaux fascistes"

Une manifestation à Lyon contre les violences d'extrême droite en 2021. (Photo Hadrien Jame)

Près d’une semaine après la condamnation de deux hommes pour une agression raciste, dont un ancien cadre des identitaires à Lyon, une manifestation était organisée lundi 12 février à Lyon pour demander la fermeture des "locaux fascistes".

Le collectif Fermons les locaux fascistes qui regroupe une vingtaine d’associations de gauche et de syndicats demande notamment la fermeture du bar associatif La Traboule et de la salle de sport l’Agogé, deux lieux de réunions des membres de la mouvance identitaire à Lyon et notamment des Remparts.

Dans ce contexte, et alors que la préfète du Rhône Fabienne Buccio a de nouveau assuré travailler à la dissolution des deux principaux groupes d'extrême droite lyonnais, Me Tammuze Al-Douri, avocat au barreau de Lyon, annonce qu'il va déposer plainte dans les prochains jours pour "reconstitution de groupe de combat et d'association dissous".

Le film Anatomie d’une Chute de Justine Triet reçoit le prix Jacques Deray à Lyon

Les récompenses continuent de pleuvoir pour le quatrième film de Justine Triet. Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, Anatomie d’une Chute recevra le prix Jacques Deray décerné par l’Institut Lumière. Pour cette 20e édition, le film succède à La Nuit du 12 de Dominik Moll.

L’Institut Lumière a notamment salué la "grande maitrise formelle" du film, "la qualité de son écriture" mais aussi "la force de son interprétation et sa lecture implacable des arcanes de la machine judiciaire." Anatomie d’une Chute, qui a déjà remporté deux Golden Globes, est également nommé 5 fois aux Oscars, une première depuis Amour de Michael Haneke en 2013, et 11 fois aux César 2024.

[Communiqué] Le 20e Prix Jacques Deray, qui récompense chaque année un film français, entre policier, enquête et film noir, est attribué à Anatomie d'une chute de Justine Triet : https://t.co/DqWo0Sq7v6 cc @FranceTV @SACDParis pic.twitter.com/PY7U6h5lHf — Institut Lumière (@InstitutLumiere) February 14, 2024

Un député du Rhône cité dans une affaire de corruption quitte les Écologistes

Source : Assemblée nationale

Soupçonné de corruption dans une affaire d'ingérences étrangères révélée par la presse, Hubert Julien-Laferrière, député écologiste du Rhône a annoncé ce jeudi à l'AFP qu'il quittait son groupe politique pour "préserver la sérénité du travail parlementaire de ses collègues". Il continue néanmoins de réfuter "avec force les accusations dont il est l'objet" et déplore "une violation du secret de l'instruction".

Dans un communiqué distinct, les députés écologistes confirment ce départ et soulignent que l'enquête de Radio France "dévoile de nouvelles informations, jusqu'alors inconnues du groupe Écologiste. Les agissements décrits, s'ils sont avérés, contreviennent à l'impératif de probité, qui doit régir la vie politique", estiment-ils.

Deux féminicides en une semaine dans la Métropole de Lyon

Un nouveau féminicide a eu lieu ce samedi 17 février à Vénissieux. Transféré en urgence à l'hôpital, le suspect a filmé son crime.

Tôt samedi matin, la police a été alerté par un homme, expliquant avoir reçu une vidéo de son frère expliquant qu'il venait de "faire une connerie". Un pistolet automatique de 9mm a été retrouvé sur place. D'après le Progrès, l'homme était connu des services de police pour des antécédents de trafic de stupéfiants. Il pourrait également souffrir de troubles psychiatriques.

Une enquête a été ouverte pour "assassinat" par le parquet de Lyon et confiée à la Sûreté départementale du Rhône.

Dimanche dernier, c'est le corps partiellement calciné d'une femme d'une quarantaine d'année qui était retrouvé à Sainte-Foy-lès-Lyon. La victime était ligotée. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "meurtre par conjoint".