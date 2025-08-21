Actualité
Lyon : un homme de 20 ans interpellé à La Guillotière, il est soupçonné d’un violent vol à l’arraché

  • par Clémence Margall

    • Les forces de l’ordre ont interpellé un homme de 20 ans mardi matin à La Guillotière (7e arr.). Il est soupçonné d’être l’auteur d’un vol à l’arraché le 10 août dernier.

    Les faits se sont déroulés le 10 août dernier, mais l’enquête de la police a permis l’interpellation mardi 19 août d’un jeune homme de 20 ans à la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Comme le révèlent nos confrères de BFM Lyon, il est soupçonné d’être l’auteur d’un violent vol à l’arraché sur un homme d’environ 80 ans, dont il lui aurait dérobé sa chaîne en or. La victime présentait également une fracture à la hanche.

    Un mandat de recherches avait alors été émis à l’encontre du suspect. Il a finalement été identifié sur la voie publique. De nationalité algérienne, le jeune homme est actuellement en situation irrégulière sur le territoire. Il a été placé en garde à vue et sera présenté au parquet ce jeudi en vue d’une comparution immédiate.

    À l’Ouest de Lyon, un bâtiment agricole prend feu, le propriétaire légèrement blessé

