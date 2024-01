Le récap des temps forts de la semaine à Lyon

Une semaine principalement marquée par les blocages des agriculteurs mécontents, mais aussi la dernière coopérative agricole de Lyon, le nouveau ticket TCL, la mise en examen d'un animateur d’un centre social à Décines, un nouveau restaurant pour le clan Casa Nobile,… Lyon Capitale vous offre un récapitulatif des informations à retenir pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024.

Colère des agriculteurs : les autoroutes bloquées autour de Lyon

Blocage sur l'autoroute A6 à Limonest. (@AmauryPerrin)

Le mouvement des agriculteurs en colère s'éteÀd à travers la France. Ce mercredi 24 janvier, la FDSEA du Rhône et le syndicat des Jeunes agriculteurs ont bloqué les autoroutes A47 et A6 à Givors et Limonest dans la métropole de Lyon, où une trentaine de tracteurs étaient en place.

Vendredi, un congrès exceptionnel de la FSDEA 69 était organisé sur le point de blocage à Dardilly, en présence d’Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, ainsi que de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio et plus d'une centaine d'agriculteurs. Le blocage de la M6 a été levé en fin de journée.

Lire aussi : Agriculteurs du Rhône mobilisés : "C'est la passion qui me fait tenir aujourd'hui"

Les agriculteurs et l'antenne régionale de la FNSEA souhaitent bloquer les accès à Lyon dès demain après-midi, lundi 29 janvier. Le matin, c'est au niveau de l'A450 à Oullins-Pierre-Bénite et à Saint-Quentin-Fallavier que le trafic pourrait être stoppé.

[ 📹 LYON CAPITALE EN DIRECT ]



🧑🏽‍🌾Congrès FDSEA 69 sur le point de blocage sur l’autoroute M6.



👉🏼La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, prend la parole pour évoquer les problèmes aux côtés du président de la @FNSEA Arnaud Rousseau.@FDSEA #lyon #AgriculteursEnColere… pic.twitter.com/pETrg7zZI6 — Lyon Capitale (@lyoncap) January 26, 2024

Le nouveau billet rechargeable de TCL dévoilé

Le nouveau ticket rechargeable TCL. (@NC)

Il s'en est vendu environ 50 millions en 2023. Les Lyonnais en achètent 10 à 15 % de moins chaque année, préférant le paiement par téléphone et l'abonnement. Certains usagers avaient pris l'habitude de le déposer sur les portiques une fois leur trajet terminé, par solidarité. Bruno Bernard considère son "impact environnemental important" et le juge "obsolescent". Le seul et unique ticket TCL rouge et blanc vit ses derniers jours, amené à disparaître le 15 février.

Il sera remplacé par un billet sans contact cartonné, rechargeable dix fois et utilisable pour une durée maximale de trois ans. A chaque rechargement, l'usager pourra acheter un carnet de dix tickets, un ticket à l'unité ou longue durée, au tarif familial ou classique. A noter qu'il n'est possible de recharger qu'un seul type de titre à la fois. Au total, il sera donc utilisable au maximum 100 fois (dix rechargements de dix tickets).

À Décines, un animateur d’un centre social mis en examen pour agressions sexuelles

Centre social Françoise Dolto à Décines. GoogleMaps

C’est un enfant de onze ans qui a donné l’alerte en décembre dernier. Selon une information du Progrès, confirmée par le parquet de Lyon, un animateur du centre social Françoise-Dolto à Décines-Charpieu a été mis en examen pour des faits d’agressions sexuelles sur quatre enfants d’une dizaine d’années.

L’animateur a été exclu du centre, dès que l’association a été mise au courant, et a été mis en examen le 29 décembre 2023 dans le cadre d’une information judiciaire pour "agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans." Le suspect a également été placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d’exercer un métier impliquant un contact quotidien avec des mineurs. La police continue son enquête afin de déterminer s’il existe d’autres potentielles victimes parmi les 120 jeunes du centre.

L'AS Saint-Priest poursuit son rêve en Coupe de France

Michael Napoletano, coach de l'AS Saint-Priest. (@AS Saint-Priest)

C'est une belle histoire qui va se poursuivre encore un match au minimum. L'AS Saint-Priest affrontait dimanche 21 janvier Romorantin en 16e de finale de Coupe de France. Le club rhodanien, qui n'avait jamais dépassé ce stade de la compétition dans son histoire, s'est brillamment qualifié pour le tour suivant en écartant, à domicile et dans un stade Jacques-Joly en folie, le club du Loir-et-Cher 4-1.

A lire aussi : Coupe de France : Saint-Priest rejoint Valenciennes en huitièmes, l'OL recevra Lille

"Avant le match, on avait fait en sorte que les joueurs restent dans leur quotidien, pour ne pas les stresser plus que ça" débute Michael Napoletano, coach de l'ASSP. "Mais dès l'échauffement, quand on a vu le monde qui commençait à arriver au stade on a pris conscience qu'on allait jouer un match spécial, que c'était un match qui pouvait être historique pour le club". Un contexte qui a peut-être pesé, au début du match, sur les joueurs de Saint-Priest. "On a été un peu timoré pendant 20 minutes, avant de se libérer", reconnaît l'entraîneur du club de National 3.

Casa Nobile va ouvrir un nouveau restaurant en Presqu'île

La Casa Nobile, place de l'Hôpital, dans le 2e arrondissement. (Capture d'écran Google street view)

La nouvelle ravira les adeptes de l'un des restaurants italiens de Lyon les plus prisés. Selon Lyon People, Jean Lonobile et son fils Pierre, propriétaires du restaurant Casa Nobile situé place de l'hôpital dans le 2e arrondissement de Lyon, auraient signé avec les Hospices civils de Lyon la reprise de l'hôtel des ventes situé à quelques pas de leur restaurant emblématique, rue Marcel Rivière.

Au total, le local dispose d'une surface totale de 662 m², dont 345 m² en rez-de-chaussée. Le projet ne devrait pas aboutir avant plusieurs mois alors qu'en parallèle, les Nobile seraient en cours de négociations pour reprendre le restaurant La Tassée situé rue de la Charité.